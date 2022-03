Wereldkampioene Balsamo klopt Vos ook in Gent-Wevelgem en boekt derde zege op rij

Voor de renster van Trek was het haar derde zege op rij. Afgelopen week won ze ook de grote WorldTour-koersen Trofeo Alfredo Binda en Brugge-De Panne.

De Italiaanse wereldkampioene Elisa Balsamo heeft de elfde editie van Gent-Wevelgem gewonnen. In de sprint versloeg de 24-jarige sprintster Marianne Vos en Maria Giulia Confalonieri uit Italië.

Unbelievable Balsamo!! Make that a hat trick of WorldTour wins. 🥇🥇🥇 🇧🇪 #GWE22 #GWEwomen pic.twitter.com/h4YJ091hwt

Na de laatste passage van de Kemmelberg begon het tactische spel. Op de glooiende weg naar Wevelgem regende het demarrages. Van Dijk belandde in een kopgroepje van veertien rensters, maar besloot zich terug te laten zakken. Op kop van het uitgedunde peloton reed de wereldkampioene tijdrijden het gat dicht voor haar Italiaanse ploeggenote.

Nadat de twee vroege vluchters (de Nederlandse Anne van Rooijen en de Russin Gulnaz Khatuntseva) waren teruggepakt, liet favoriete Lotte Kopecky (SD Worx) zich nadrukkelijk zien in de heuvelzone. De Belgisch kampioene probeerde een paar keer weg te springen en kreeg wat medestanders, maar mede dankzij het werk van Ellen van Dijk, die bij Trek in dienst reed van Balsamo, werden de ontsnapte rensters weer teruggefloten.

De organisatie van Gent-Wevelgem gaf dit jaar gehoor aan de wens van de rensters om de koers wat zwaarder te maken. Met 159 kilometer was de Vlaamse klassieker 17 kilometer langer dan vorig jaar. Bovendien moest het peloton in de finale voor het eerst de moeilijkste kant van de Kemmelberg over. Ook het open gebied de Moeren, waar het bij stevige wind flink kan spoken, was voor het eerst in het parcours opgenomen.

Lorena Wiebes was er toen al niet meer bij. De sterke sprintster, die dit seizoen al indruk maakte met zeges in de Ronde van Drenthe en Nokere Koerse, stapte af nadat ze onderuit was gegaan.

Ook in de laatste tien kilometer was Van Dijk als tempobeul van onschatbare waarde voor Balsamo. De Nederlandse bleef gaatjes dichtrijden om ervoor te zorgen dat haar Italiaanse kopvrouw om de zege kon gaan sprinten.

Grace Brown (FDJ) plaatste op 3,5 kilometer voor de streep de gevaarlijkste aanval. De Australische, die het peloton vorig jaar in Brugge-De Panne ook al eens verraste door in de slotfase vooruit te blijven, werd teruggehaald door Riejanne Markus (voor Vos) en weer Van Dijk.

Net als bij WK

In de laatste kilometer koos Balsamo het wiel van Kopecky. Vos werd gebracht door ploeggenote Coryn Labecki, maar aan de linkerkant van de weg had de 24-jarige Italiaanse meer snelheid. Bij de WK van vorig jaar in Leuven verloor Vos de sprint om de regenboogtrui ook van Balsamo.