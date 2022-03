Hockeyers Amsterdam sterker dan HGC in direct duel om vierde playoff-plek

De hockeyers van Amsterdam hebben in de strijd om een ticket voor de play-offs goede zaken gedaan. De hoofdstedelingen wonnen met 3-1 bij HGC, waarmee het voor het duel de vierde plaats deelde.

Bovendien kwam nummer drie Pinoké op eigen veld niet verder dan 3-3 tegen Klein Zwitserland en liep nummer twee Kampong kort voor tijd tegen een thuisnederlaag aan. Den Bosch ging er na een late 1-2 met de winst vandoor.

De 199ste

HGC had in eigen huis voor rust het beste van het spel en dat leidde ook tot kansen. Zo schoot HGC-speler Alan Forsyth voorlangs, was Marc Bolto dicht bij de openingstreffer en liet Gordon Johnston twee strafcorners onbenut.

Na de pauze kwamen niettemin de gasten op voorsprong. Mirco Pruyser was daar met zijn 199ste hoofdklassedoelpunt verantwoordelijk voor. Kort voor het eind van het derde kwart had de thuisclub het evenwicht weer hersteld dankzij een inzet van Alan Forsyth.

HGC slaagde er echter niet in het momentum naar zich toe trekken. Doelman Sam van der Ven kon net niet voorkomen dat Trent Mitton een kwartier voor tijd de Amsterdammers met de backhand opnieuw aan de leiding bracht. Valentijn Charbon wist vervolgens de marge zelfs te verdubbelen en de overwinning veilig te steken.

Koploper tegen hekkensluiter

Koploper Bloemendaal had een eenvoudige middag op bezoek bij Hurley, de hekkensluiter uit de Hoofdklasse: 1-6. Met een comfortabele 0-2 voorsprong ging Bloemendaal de rust in. Florian Fuchs en Tim Swaen maakten de goals.

Na rust kwam Hurley terug in de wedstrijd door de aansluitingstreffer van Hjalmar Voskuil. Het bracht de koploper niet van slag. Vakkundig maakte Bloemendaal er toch een pijnlijke middag van voor Hurley. Door doelpunten van Thierry Brinkman, Yannick van der Drift, Jorrit Croon en Tom Hiebendaal werd het uiteindelijk 1-6.

Bekijk hier de uitslagen en de stand in de hoofdklasse bij de heren na speelronde 16: