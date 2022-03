Eritreeër Girmay schrijft met sensationele zege geschiedenis in Gent-Wevelgem

De Fransman Christophe Laporte, die namens Jumbo-Visma de beste papieren had voor de zege, eindigde als tweede.

Afgelopen vrijdag was Laporte nog de enige die een imposante versnelling van zijn ploeggenoot Wout van Aert kon volgen in de E3 Prijs. Hij liet de zege in de kleine Ronde van Vlaanderen toen aan zijn Belgische ploeggenoot, die twee dagen later ook weer als grote favoriet aan de start stond.

Girmay maakte in de E3 Prijs ook al indruk met een vijfde plaats en kan na zijn zege in Wevelgem de revelatie van het wielervoorjaar genoemd worden. Pas vrijdagavond besloot zijn ploeg Intermarché-Wanty Gobert om hem te laten debuteren in Gent-Wevelgem.

Zonnetje

Onder een Vlaams voorjaarszonnetje begon het peloton zondagochtend in Ieper aan de rit van bijna 250 kilometer naar Wevelgem.

In de vaak gevreesde Moeren, waar bij een ferme wind de koers al kan ontbranden, bleef het dit keer redelijk windstil en rustig. Zeven ongevaarlijke vluchters bouwden een voorsprong van zo'n zes minuten op, maar die verdween als sneeuw voor de zon toen de heuvels in zicht kwamen.