Oscarweetjes: unieke kanshebbers, genomineerde koppels en zeldzame PEGOT

Voor de 94e keer worden vannacht in Los Angeles de Oscars uitgereikt. In tegenstelling tot de door coronamaatregelen uitgeklede ceremonie vorig jaar gebeurt dat dit keer weer als vanouds in het Dolby Theater in Hollywood, met niet minder dan drie gastvrouwen, comédiennes Amy Schumer, Wanda Sykes en Regina Hall. Grootste kanshebber is de psychologische western The Power of the Dog met twaalf nominaties, de meeste sinds The Shape of Water die in 2018 voor dertien keer categorieën werd genomineerd. Ook dit jaar zijn er weer een aantal kanshebbers met een bijzonder verhaal; een overzicht van tien Oscarfeitjes. Genomineerde koppels Er zijn vannacht twee koppels die kans maken op een gouden beeldje: Javier Bardem en zijn vrouw Penélope Cruz en Kate Dunst en haar partner Jesse Plemons. Plemons en Dunst spelen man en vrouw in The Power of the Dog, Cruz werd genomineerd voor het Spaanse Parallel Mothers. Bardem maakt kans voor zijn rol als echtgenoot van Lucille Ball in Being the Ricardos, waar zijn 'filmvrouw' Nicole Kidman ook voor is genomineerd. De trailer van The Power of the Dog:

Het kwam in het verleden wel vaker voor dat geliefden samen kans maakten op Oscargoud. Zo waren in 1967 Elizabeth Taylor en Richard Burton samen in de race voor Who's Afraid of Virgina Woolf? (alleen zij won). Hun nominaties voor Brokeback Mountain wisten Michelle Williams en Heath Ledger in 2006 allebei niet te verzilveren. Andere sterren werden voor twee verschillende films genomineerd, zoals Brad Pitt en Angelina Jolie in 2009 en Laurence Olivier en Vivien Leigh in 1940 (zij won). Nieuwkomers en oude rotten In de categorie Beste Acteur zijn dit jaar alleen maar mannen genomineerd die al eens eerder kans maakten op de Oscar (of er zelfs al een wonnen). Koploper is Denzel Washington, die in het verleden twee van zijn tien nominaties verzilverde. Ook de nu vier maal genomineerde Javier Bardem heeft al een beeldje thuis staan. Will Smith hoopt dat met King Richard driemaal scheepsrecht is, na gemiste kansen voor Ali en The Pursuit of Happyness. Maar misschien dat Andrew Garfield of Benedict Cumberbatch (beiden voor de tweede keer kanshebber) daartussen komt. De trailer van King Richard:

Voor Beste Mannelijke Bijrol zijn bijna alleen maar nieuwkomers genomineerd, zoals Ciarán Hinds, Troy Kotsur, Jesse Plemons en Kodi Smit-McPhee. Alleen Oscarwinnaar J.K. Simmons was al eerder in de race. Idem bij de vrouwen Bij de vrouwen is er een soortgelijke verdeling. Bij Beste Vrouwelijke Bijrol is alleen Judi Dench ervaren, met haar acht nominaties en winst in 1999 voor haar minieme rol in Shakespeare in Love (6 minuten acteerwerk). Ariana DeBose, Jessie Buckley, Kirsten Dunst en Aunjanue Ellis zijn allemaal Oscarnieuwkomers. Bij Beste Actrice is juist alleen Kirsten Stewart (grote kanshebber voor haar rol als/in Diana) niet eerder uitgenodigd voor het bal. Ze neemt het op tegen drie oud-winnaars (Olivia Colman, Penélope Cruz en Nicole Kidman) en de tot nu toe tweemaal tevergeefs genomineerde Jessica Chastain. Campion schrijft geschiedenis Met The Power of the Dog is Jane Campion de eerste vrouw die twee keer genomineerd is voor een regie-Oscar. Met The Piano maakte ze in 1993 kans op het gouden beeldje. Ze moest het echter afleggen tegen Spielbergs Schindler's List. Wel won ze destijds de onderscheiding voor Beste Originele Script. De regieprijs ging tot dusver twee keer naar een vrouw: in 2009 naar Kathryn Bigelow voor The Hurt Locker en vorig jaar naar Chloé Zhao voor Nomadland. Meest veelzijdige genomineerde De Britse acteur/regisseur Kenneth Branagh is door zijn nominatie voor Beste Originele Script officieel de meest veelzijdige kanshebber uit de geschiedenis van de Oscars. Met zijn autobiografische Belfast maakt hij behalve voor het script ook kans op Beste Film en Beste Regie, terwijl hij voor eerdere films ook al nominaties had in de categorieën voor acteur, bijrol, aangepast script en korte speelfilm. Met zijn recordaantal nominaties in zeven verschillende categorieën haalde hij Walt Disney en George Clooney in. In tegenstelling tot die twee heeft de Noord-Ierse filmmaker de prijs echter nog nooit gewonnen. De trailer van Belfast:

Het Deense Flee heeft een unieke combinatie aan nominaties. Het verhaal van een vluchteling uit Afghanistan dingt mee in de categorieën Animatie, Buitenlandse Film en Documentaire. Het is de eerste tekenfilm die voor de documentaireprijs in aanmerking komt en de tweede na Waltz with Bashir (2008) die kans maakt op Beste Buitenlandse Film. Documentaires zijn bovendien zeldzaam in de internationale categorie: het kwam slechts vier keer eerder voor sinds de primeur van Waltz with Bashir. Dove acteur Voor het eerst maakt een dove acteur kans op de Oscar voor Beste Bijrol: Troy Kotsur voor CODA (de afkorting voor child of deaf adults). In de film worstelt een tienerdochter als enige horende met haar plek in het gezin als ze een voorliefde voor muziek ontdekt. Kotsur (53) zorgt in de rol van de vader voor enkele van de grappigste én meest emotionele momenten de film. Kotsur hoopt dat zijn doorbraak ook andere dove acteurs kan helpen: "Hopelijk geeft het jongeren die doof of slechthorend zijn meer zelfvertrouwen en worden ze geïnspireerd om hun dromen te volgen." Overigens was Kotsurs tegenspeler Marlee Matlin in 1987 de eerste dove actrice die Oscargoud won, voor haar rol in Children of a Lesser God. In CODA speelt Matlin de moeder van het gezin. PEGOT De EGOT wordt vaak aangeduid als de heilige graal van de entertainmentindustrie: zestien mensen wonnen tot nu toe de belangrijkste prijzen voor tv (Emmy), muziek (Grammy), film (Oscar) én toneel (Tony). Onder hen waren grootheden als Audrey Hepburn, Andrew Lloyd Weber en John Legend. Lin-Manuel Miranda maakt door zijn Oscarnominatie voor het Encato-liedje Dos Oruguitas vannacht kans op een nog zeldzamere eer: de PEGOT. De P in PEGOT staat voor de Pulitzer literatuurprijs, die Miranda met de Broadwayhit Hamilton op zijn naam schreef. Miranda werd in totaal al onderscheiden met drie Tony's, drie Grammy's en twee Emmy's, maar wist een eerdere Oscarnominatie voor de Disneyfilm Moana niet te verzilveren. Tot nu lukte het slechts twee personen een PEGOT op hun naam te zetten: musicallegende Richard Rodgers (van onder veel meer The Sound of Music) en componist Marvin Hamlisch, bekend van bijvoorbeeld de Streisand-klassieker The way we were. Miranda bleef nuchter over de mogelijke eer: "Ik wil vooral dingen maken waar ik passie voor voel. De rest is extra. Leuk, maar een extraatje."