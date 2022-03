Doden in Maastricht zijn vader en zoon, vermoedelijk gezinsmoord

De twee mannen die eergisteren in Maastricht om het leven kwamen, waren vader en zoon. Dat meldt de politie, die uitgaat van een gezinsmoord.

Vrijdagavond vond de politie in een woning in de Maastrichtse wijk Mariaberg het lichaam van de zoon en ook de zwaargewonde vader, die later in het ziekenhuis overleed. Volgens de politie woonden beide mannen in de woning.

Uit politieonderzoek blijkt dat ze door geweerschoten om het leven zijn gekomen. Vermoedelijk heeft de vader zijn zoon doodgeschoten en vervolgens geprobeerd zichzelf van het leven te beroven.

De politie zegt aanwijzingen te hebben dat het gaat om een familiedrama en hoopt het onderzoek in de loop van de week af te ronden, meldt 1Limburg.