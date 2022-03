Vanavond op tv: Wat doet Oekraïne met de doden? • De Syrië-tactiek

Toneelmarathon over oorlogstrauma's

Of het nou de Tweede Wereldoorlog of de huidige in Oekraïne is, een oorlog is nooit helemaal voorbij; onverwerkte trauma's komen vroeg of laat bovendrijven. Dat laat de Leedvermaak-trilogie, een vijf uur durend toneelstuk van schrijver en dichter Judith Herzberg, goed zien. Dit weekend is de première. Wij spreken onder anderen met Herzberg zelf.