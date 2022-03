Vanavond op tv: Wat doen Oekraïne en Rusland met de doden? • De Syrië-tactiek

Over precieze aantallen verschillen de berichten sterk, maar dat er bij de oorlog in Oekraïne veel slachtoffers vallen is overduidelijk. Verslaggever Gert-Jan Dennekamp is in het oosten van het land en laat zien hoe beide zijden met de doden omgaan.

Toneelmarathon over oorlogstrauma's

Of het nou de Tweede Wereldoorlog of de huidige in Oekraïne is, een oorlog is nooit helemaal voorbij; onverwerkte trauma's komen vroeg of laat bovendrijven. Dat laat de Leedvermaak-trilogie, een vijf uur durend toneelstuk van schrijver en dichter Judith Herzberg, goed zien. Dit weekend is de première. Wij spreken onder anderen met Herzberg zelf.