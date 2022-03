101-jarige Amerikaan krijgt na ruim tachtig jaar alsnog schooldiploma

Na ruim tachtig jaar heeft de 101-jarige Amerikaan Merrill Pittman Cooper alsnog een (ere)diploma voor de middelbare school in ontvangst genomen. Cooper ging van 1934 tot 1938 naar een school in de staat West-Virginia, maar moest zijn schoolcarrière op 17-jarige leeftijd afbreken omdat zijn familie naar Philadelphia verhuisde. Daar was geen geld meer om hem naar school te sturen en ging hij noodgedwongen werken.

Toen Cooper in 2018 met familieleden een bezoek bracht aan het terrein van zijn voormalige school, het Storer College, werd het hun duidelijk hoezeer hij het betreurde nooit een diploma te hebben gehaald. Zijn schoonzoon regelde daarom een ceremoniële uitreiking van een erediploma, in samenwerking met onder meer de alumnivereniging van het Storer College en het onderwijsdepartement van West-Virginia.

"Ik had nooit gedacht dat dit zou kunnen gebeuren", zegt Cooper tegen The Washington Post. "Ook al heeft het even geduurd, ik ben heel blij dat ik eindelijk een diploma heb."

Vakbondsleider en trambestuurder

Het Storer College was vroeger een school voor zwarte Amerikanen. Het college werd kort na de Amerikaanse Burgeroorlog opgericht om voormalig tot slaaf gemaakte kinderen onderwijs te bieden. De school bestond tot 1954.

Cooper ging na zijn verhuizing naar Philadelphia niet meer naar school. Zijn moeder, die alleenstaand was, werkte volgens hem heel hard "en het werd allemaal zo moeilijk dat ik besloot dat het beter zou zijn als ik met school zou stoppen", zegt hij tegen The Washington Post. Hij nam een baan in een kledingwinkel om wat extra geld te verdienen voor het gezin.

Uiteindelijk maakte de nu hoogbejaarde Amerikaan carrière als vakbondsleider en een van de eerste zwarte trambestuurders in Philadelphia. "Naarmate de tijd verstreek, dacht ik dat het waarschijnlijk al te laat was", zegt hij tegen de krant over zijn frustratie dat hij geen diploma had. "Ik liet het achter me en maakte er het beste van."