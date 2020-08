Net als vorig jaar trekt Alaphilippe de gele trui aan

Gesink: 'Je kunt beter voor de problemen zitten dan erachter' - NOS

De voorsprong van de drie blijft een seconde of 19. Wie of wie wint de etappe en het geel?

Het leidende trio Alaphilippe, Hirschi en Adam Yates heeft een kleine 20 seconden voorsprong. Blijft het zo, dan krijgt een van deze heren straks de gele trui omgehangen.

Het trio Alaphilippe, Hirschi en Adam Yates is boven op de Col des Quatre Chemins en gaat nu afdalen. De voorsprong op het peloton is zo'n 15 seconden. Yates won de tussensprint en heeft 8 bonificatieseconden te pakken. Alaphilippe werd tweede.

Aan de kop heeft Alaphilippe gezelschap gekregen van Hirschi en Adam Yates. Jumbo-Visma houdt zich gedeisd na de val van Dumoulin en een geloste Van Aert.

De spanning loopt in de straten van Nice. Jumbo-Visma krijgt aan kop van het peloton steeds meer concurrentie van andere ploegen. Jumbo-Visma doet al het kopwerk voor behoud van lijf en controle, maar ongetwijfeld ook om Wout van Aert straks een kans op de etappezege te geven. Valverde (lekke band) en Martinez (val) zijn inmiddels weer aangesloten bij het peloton.

De Tour komt op de voorlaatste dag aan op La Planche des Belles Filles en mogelijk keren de renners een week later alweer terug in de Vogezen. Het gebied in Oost-Frankrijk heeft zich met een parcours rond de bekende klim kandidaat gesteld voor de WK. De wereldkampioenschappen zouden oorspronkelijk in het Zwitserse Aigle-Martigny zijn, maar door die locatie ging een streep omdat in Zwitserland een maximum van duizend man (inclusief renners) aanwezig mag zijn. Het parcours in de Vogezen lijkt op dat in Aigle-Martigny. Het UCI neemt woensdag een beslissing.

Het peloton bestaat tijdens de beklimming van de Col d'Éze nog uit een man of zestig. Gedemarreerd wordt er nog niet, wel gevallen: de Duitse Bora-renner Kämna ligt ineens op de grond.

Geletruidrager Kristoff moet in de tweede etappe op de Col de Turini lossen - NOS

Met nog 10 kilometer dalen voor de boeg hebben Asgreen, Skujins en Pöstlberger zich afgescheiden van hun drie vluchtkompanen. Het verschil is zo'n 15 seconden. Het peloton, aangevoerd door Jumbo-Visma, volgt op 1,5 minuut. De gele trui op ruim 6 minuten.

De afdaling verloopt relatief rustig. De voorsprong van de kopgroep is wel geslonken tot een ruime minuut. In het peloton ontbreken twee Nederlanders en de gele trui. Debutant Nieuwenhuis rijdt op 3,5 minuut en Bol - in een sprintersbusje met mannen als Greipel en Nizzolo - op 12 minuten. Aanstaand voormalig geletruidrager rijdt op ruim 5 minuten. UAE-kopman Pogacar moet tijdens de afdaling even aan de kant met pech.

Cosnefroy heeft zich teruggevochten in de kopgroep. Het zijn er dus weer zes, met de top in zicht. Sagan rijdt op een minuut achterstand. Het peloton op nog maar 2,5 minuut. Geletruidrager Kristoff lijkt het peloton definitief te hebben verlaten.

Het tempo in de kopgroep gaat omhoog en dat levert twee slachtoffers op: Sagan en Cosnefroy moeten lossen. Met nog 8,5 km tot de top van de Turini zijn er nog vijf man over aan kop. Het peloton, aangevoerd door de Jumbo-Visma-trein, rijdt op ruim 3 minuten. De kopgroep: Lukas Pöstlberger (Bora), Kasper Asgreen (Deceuninck-QuickStep), Toms Skujins (Trek), Anthony Perez (Cofidis) en Michael Gogl (NTT).

Tijdens de (rustige) afdaling van de Col de la Colmiane loopt de voorsprong van de groep-Sagan weer op naar zo'n 3 minuten. De zeven zijn inmiddels begonnen aan klim nummer twee: de Col de Turini. In het peloton wisselt geletruidrager Kristoff nog even snel van fiets. De Col de Turini is 14,9 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,4. De afdaling zou enkele verraderlijke hoekjes hebben. De kopgroep: Peter Sagan en Lukas Pöstlberger (Bora), Benoît Cosnefroy (AG2R), Kasper Asgreen (Deceuninck-QuickStep), Toms Skujins (Trek), Anthony Perez (Cofidis) en Michael Gogl (NTT).

In Radio Tour de France hebben we dit jaar een nieuw spelletje: Raad de Renner. Cindy Pieterse - bekend van de Kwis Die Niet Te Googelen Is van de vorige jaren - moet aan de hand van een aantal tips een renner raden. Met hulp van de luisteraars! De eerste tip van vandaag is: het is een renner die in de Tour van 1990 actief was en het is een Zuid-Europeaan. Later vandaag volgen in Radio Tour de France meer aanwijzingen. Heb je suggesties? Mail naar [email protected] en maak kans op een schitterend NOS-wielrenshirt.

Nog anderhalve kilometer tot de top van de Colmiane en Cosnefroy kan niet langer wachten. Hij rijdt weg uit de kopgroep en aast op de bergpunten. Het peloton rijdt ondertussen op 1.50 achterstand. Achter het peloton beginnen toch de eerste renners af te vallen.

Radio Tour de France en de Tour zijn dit jaar vijftig jaar aan elkaar verbonden. Om hier op gepaste wijze aandacht aan te schenken, wordt in elke uitzending van Radio Tour de France op NPO Radio 1 een duik genomen in de geschiedenis. Elke dag duikt Steven Dalebout het archief in: vandaag alles over de editie van 1990.

Mollema verwacht 'volle bak koers' op laatste klim - NOS

Terwijl de wegen langzaam omhoog gaan, blijft de situatie hetzelfde. De zeven koplopers hebben 3 minuten voorsprong op het peloton. Fun fact: het is de 23ste keer dat Sagan in een Tour-vlucht zit. Hij won zo'n etappe nooit, maar verdiende wel altijd punten voor zijn felbegeerde groene trui. De kopgroep: Peter Sagan en Lukas Pöstlberger (Bora), Benoît Cosnefroy (AG2R), Kasper Asgreen (Deceuninck-QuickStep), Toms Skujins (Trek), Anthony Perez (Cofidis) en Michael Gogl (NTT).

Van Baarle: 'Alaphilippe gaat het waarschijnlijk proberen op laatste klim' - NOS

Trentin wint de tussensprint en pakt 20 punten. Groenetruidrager Sagan moet zich tevreden stellen met de tweede plek, goed voor 17 punten. Meteen daarna kampt Trentin met een lekke achterband, die tijdens de sprint al bijna was leeggelopen. Zijn rol in de kopgroep is uitgespeeld. Bekijk de complete uitslag van de tussensprint op Teletekst. De voorsprong van de koplopers ligt rond de minuut. De kopgroep: Sagan, Cosnefroy, Asgreen, Pöstlberger, Skujins, Perez, Gogl.

Acht man slaan een gaatje van 20 seconden met het peloton. Onder hen: groenetruidrager Peter Sagan, die zijn vizier zal hebben gericht op de tussensprint na 16 kilometer. Cosnefroy, Asgreen, Pöstlberger, Skujins, Perez, Gogl en Trentin zijn z'n kompanen. Achter het peloton heeft David Gaudu al moeten lossen. De FDJ-renner kampt met een blessure aan zijn heiligbeen.

