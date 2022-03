'Nieuwsmarathon' in Oekraïne moet Russische desinformatie tegengaan

"De Oekraïense maatregel is misschien niet in overeenstemming met de opvattingen over persvrijheid in vredestijd," voegt Smeets toe, "maar er is nu ook geen vrede in Oekraïne. Het land wordt aangevallen door een vijandige mogendheid. In de meeste landen wordt dan iets gedaan aan de pers."

Volgens Deuze is dat soms ook een heel duidelijke keuze van de media zelf, die in Oekraïne overigens voor het grootste deel in handen zijn van oligarchen. "Journalisten willen zich dan massaal scharen achter een bepaalde boodschap."

'We moeten ons verenigen'

Inderdaad zijn veel journalisten in Oekraïne blij met de eensgezindheid. "We moeten ons verenigen om deze oorlog te winnen", zei journalist Darka Hirna van Suspilne Media eerder tegen de NOS over de gezamenlijke nieuwsmarathon. "Het gaat om onze vrijheid."