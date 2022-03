Bagioli wint slotrit Catalonië, Colbrelli na ziekenhuisonderzoeken weer thuis

Andrea Bagioli heeft de zevende en laatste etappe van de Ronde van Catalonië gewonnen. De Italiaan van QuickStep bleef in de sprint Attila Valter voor. De eindzege van Sergio Higuita kwam niet in gevaar.

De slotetappe werd gekleurd door Steven Kruijswijk en Quentin Pacher van Groupama-FDJ. De renner van Jumbo-Visma en de Fransman reden op 41 kilometer van de meet weg uit een omvangrijke kopgroep, maar werden voor de finale teruggepakt.

Op de zesde (en laatste) beklimming van de Alt del Castell de Montjuïc (2,4 km à 4,7%) lieten de favorieten zich zien. Die keken naar elkaar, waardoor op 1 kilometer van de finish een groep achtervolgers kon aansluiten. Bagioli was een van hen.

Colbrelli weer thuis

Op de slotdag van de Ronde van Catalonië kwam ook het nieuws naar buiten dat Sonny Colbrelli weer thuis is. De Europees kampioen en meest recente winnaar van Parijs-Roubaix zakte maandag in elkaar na de eerste etappe van de Ronde van Catalonië, waarin hij als tweede was gefinisht achter de Australiër Michael Matthews. Colbrelli moest gereanimeerd worden en werd daarna opgenomen in het ziekenhuis van Girona.