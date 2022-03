Ajax-vrouwen laten tegen PSV dure punten liggen in strijd om landstitel

De Ajax-vrouwen hebben dure punten verspeeld in de strijd om het landskampioenschap. In eigen huis werd met 0-0 gelijkgespeeld tegen PSV. Ajax staat nu in punten gelijk met FC Twente, maar de Enschedese ploeg heeft een wedstrijd minder gespeeld.

Het verschil op de ranglijst tussen Ajax en PSV is met 12 punten aanzienlijk, maar dat was niet terug te zien op het veld. De ploegen hielden elkaar de hele wedstrijd lang in evenwicht.