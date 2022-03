Giga-landbouwer Oekraïne voedt nu het eigen land, in plaats van de wereld

Verslaggever Wessel de Jong is in Lviv in het westen van Oekraïne om verslag te doen van de oorlog, de vluchtelingenstroom en de economische gevolgen van de strijd.

In de omgeving van Roedky bewerken die samen maar liefst 18.000 hectare grond, met een modern ogend park van landbouwvoertuigen. Ingenieur Valentin Savtsjoek neemt ons mee naar zijn Amerikaanse zaaimachine. Een van de metalen schijven die voren trekken in de akker, was afgebroken. Zo goed en zo kwaad als het ging, heeft de ingenieur die weer gelast. Want nieuwe reserveonderdelen uit de VS komen niet meer binnen, omdat het vliegveld in Kiev al weken dicht is. Om maar één van de problemen te noemen waar MHP mee kampt.

Toch ligt het dorpje Roedky er keurig bij. Daar bevindt zich een van de vele vestigingen van landbouwbedrijf MHP, het grootste van Oekraïne. Myronivsky Hliboproduct heeft vestigingen in het hele land en ook verder in Europa. MHP beheert de hele kippenketen, van maiskorrel tot filet. Er werken in totaal 26.000 mensen. De vestiging die wij bezoeken, met honderd mensen, is slechts een klein schakeltje in dit immense conglomeraat.

Chauffeur Roman wil geen gedoe, alleen omdat wij nog wat extra illustratie nodig hebben voor ons item over 'graanschuur' Oekraïne. Filmen vanuit zijn rijdende busje is geen optie, door de diepe kuilen in de weg. Dat zou dronken beeld opleveren.

Bij het zien van onze camera zouden de bewakers van de silo's meteen de politie kunnen bellen. Zodat wij de rest van de dag op het bureau zitten, als het al meezit. Ons is dat nog niet overkomen. Maar we zijn al wel verschillende keren gecontroleerd door mannen met kalasjnikovs, nadat verontruste burgers alarm hadden geslagen, over ons. De Oekraïense tv waarschuwt permanent voor diversanty, saboteurs.

In totaal heeft MHP ongeveer een miljoen hectare grond (ter vergelijking: Nederland beslaat iets meer dan 4 miljoen hectare), waarvan 50.000 in oorlogsgebied. "Daar staan nu Russische tanks en artillerie op. Daar kunnen we niks", zegt algemeen directeur John Rich tegen financieel persbureau Bloomberg. "Zodra we de gelegenheid krijgen, zullen we zaaien. Maar als de oorlog nog verder gaat, weten we niet wat er gaat gebeuren."

'Nu al gigantische schade'

Nu is ook al veel gebeurd. Als we de glooiende akkers hebben bekeken, gaan we Turkse koffie drinken met koekjes en roomsoezen in het kantoor van de lokale directeur Bogdan Skabara. Hoofdschuddend staat hij voor een kaart van Oekraïne met daarop alle MHP-vestigingen. "In Soemy is een hele basis vernietigd." Die stad ligt in het noordoosten, waar hard wordt gevochten. "Bij Kiev is onze hele opslag met kipproducten verloren gegaan door Russische beschietingen. De schade is al gigantisch." Die zou 8,5 miljoen dollar bedragen.