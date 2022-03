Van Baarle kent formule voor goede benen in Vlaanderen: 'Copy-paste van vorig jaar'

"Als je de juiste formule hebt gevonden om goede benen te hebben op de koersdag, dan probeer je dat te herhalen. Dat hebben we deze week proberen te doen: copy-paste van vorig jaar. Vrijdag (toen Van Baarle in de E3-Prijs achtste werd, red.) ging het goed, dus doe ik dat vandaag ook maar weer."

De grote voorjaarsklassiekers die de komende weken op het programma staan, zijn het terrein van de Nederlander. Vorig jaar maakte hij indruk in het Vlaamse voorjaar én bij de WK in Leuven, waar hij in de wegwedstrijd als tweede eindigde. Daarom ziet Van Baarle geen reden om het dit seizoen anders aan te pakken.

Vorig jaar lukte dat dus glansrijk. In Dwars door Vlaanderen, de belangrijke opmaat naar de Ronde van Vlaanderen, boekte hij zijn eerste overwinning in een grote Vlaamse voorjaarskoers na een solo van ruim vijftig kilometer.

"Eigenlijk is dit een van de weinige periodes dat ik echt honderd procent voor mezelf kan rijden. Dan is het wel lekker als het eruit komt."

In de zomer werkt Van Baarle zich meestal in het zweet voor zijn kopman in de Tour de France, maar in het voorjaar kan hij voor eigen kansen rijden. "Het is iets waar je de hele winter naar uitkijkt. Hier liggen mijn sterke punten. Ik wil laten zien dat ik erbij hoor."

Een week later eindigde hij in de Vlaamse hoogmis als tiende. Dit jaar mikt Van Baarle op een échte hoofdprijs, zoals hij het zelf noemt. Dwars door Vlaanderen is leuk, maar zijn grote doel is de Ronde van Vlaanderen (3 april) en/of Parijs-Roubaix (17 april) winnen.

De tegenstanders met wie hij dan zal moeten afrekenen, kent hij maar al te goed. "Van Aert die heel sterk is en natuurlijk Van der Poel die heel sterk is...", somt hij op.

'Hopelijk mindere dag'

Afgelopen vrijdag maakte Van Baarle in de E3-Prijs bovendien van dichtbij mee hoe sterk de Jumbo-Visma-ploeg rond Wout van Aert is. "Het is indrukwekkend wat ze laten zien. Hopelijk hebben ze een iets mindere dag in Vlaanderen en kunnen we ze verslaan."

"Het is niet makkelijk om tegen zo'n sterk blok te koersen, maar we mogen de hoop niet verliezen. We moeten gefocust blijven op de koers zelf. Zij kunnen ook een foutje maken en dan moeten wij daarvan profiteren."