Rusland bevestigt aanvallen op westelijke stad Lviv

Het Russische ministerie van Defensie heeft bevestigd dat Rusland raketaanvallen heeft uitgevoerd op de westelijke stad Lviv. Het ministerie zegt dat militaire doelen zijn geraakt met kruisraketten en langeafstandsraketten.

Zo'n laatste raket werd gebruikt om een brandstofdepot te vernietigen. Met kruisraketten werd een fabriek in de stad bestookt waar luchtafweersystemen, radarstations en vizieren van tanks worden gerepareerd, stelt het ministerie.

In een verklaring zegt een woordvoerder van het ministerie dat "gewapende troepen offensieve acties hebben voortgezet als onderdeel van de speciale militaire operatie".

Volgens het ministerie zijn ook langeafstandsraketten van zee afgevuurd om S-300-raketten en BUK-luchtafweersystemen in de buurt van Kiev te vernietigen. Daarnaast zijn ook drones vernietigd, zegt het Russische ministerie.

Gewonden in Lviv

Een adviseur van het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken zei vanochtend dat er brandstofdepots en voedselopslagen zijn vernietigd. Onduidelijk is of dat hij daarmee alleen doelt op depots in Lviv of ook in andere delen van het land. Hij voegde eraan toe dat de voorraden die nu over zijn de rest van het land moeten worden verspreid.

De autoriteiten in Lviv, dat zo'n veertig kilometer van NAVO-lidstaat Polen ligt, zeggen dat er gewonden zijn gevallen bij de raketaanvallen. Hoeveel precies zeggen de autoriteiten niet, maar gisteren werd van vijf gewonden gesproken.

De burgemeester zei gisteren dat er geen woongebouwen zijn geraakt, maar hij sprak wel van zware schade aan "kritieke infrastructuur".

De brand in de olieopslaglocatie veroorzaakte veel rook: