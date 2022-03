Drugs en medicijnen gevonden in lichaam Foo Fighters-drummer Taylor Hawkins

Het gaat onder meer om thc (de werkzame stof in marihuana), antidepressiva en benzodiazepines, medicijnen die worden gebruikt tegen angst of slaapproblemen. Of deze middelen ook hebben geleid tot de dood van Hawkins, wordt nader onderzocht.

In het lichaam van de overleden Foo Fighters-drummer Taylor Hawkins zijn sporen van tien verschillende stoffen aangetroffen. Dat meldt de Colombiaanse procureur-generaal in een tweet.

#ATTENTION : Official statement from the Colombian Attorney General’s Office regarding the death of foreign citizen Taylor Hawkins, drummer of the band Foo Fighters. pic.twitter.com/KnjOSOE8g2

Volgens het Colombiaanse magazine Semana is er volgens niet nader genoemde autoriteiten ook heroïne in het lichaam van Hawkins aangetroffen. In 2001 lag Hawkins twee weken in coma na een overdosis heroïne.

Verder had Hawkins volgens het tijdschrift een vergroot hart, dat niet bestand bleek tegen de middelen die in zijn lichaam zaten. Semana schrijft ook dat er een stof is gevonden in de hotelkamer van Hawkins die "vergelijkbaar is met cocaïne".

Hawkins overleed eergisteren op 50-jarige leeftijd in een hotel in de Colombiaanse hoofdstad Bogota. De Foo Fighters zouden daar optreden op een festival. Hij was getrouwd en had drie kinderen. De muziekwereld heeft geschokt en bedroefd gereageerd op zijn onverwachte overlijden.