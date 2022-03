Ajax-sensatie Leuchter droomt van basisplek Oranje en Barcelona: 'Zou mooi zijn'

Ajax een arrogante club? Volgens Romée Leuchter is er niets van waar. Ze verruilde afgelopen zomer PSV voor de Amsterdamse club en timmert dit seizoen aan de weg in de hoofdstad.

Met 17 doelpunten in 18 wedstrijden loopt de aanvalster bijna één-op-één in de eredivisie en dus heeft Leuchter geen spijt van haar overstap. "Iedereen was heel aardig en behulpzaam. Dat is me wel echt meegevallen", blikt ze terug op haar ontvangst in de hoofdstad.

"Ik ben iemand die doelgericht is. Aanvallend natuurlijk sterk, een goede trap, vrij compleet", somt ze haar voetbalkwaliteiten zelfverzekerd op. "Ik voel me hier ook heel vrij om de dingen te doen die ik goed kan", zegt de geboren Limburgse.