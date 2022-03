Verstappen niet verbaasd over horrorcrash: 'Begrijp niet waarom het circuit zo is'

Zo zag Djedda eruit na de aanslag van Houthi-rebellen - AFP

Uiteindelijk bleek het antwoord gewoon 'ja' te zijn. Dat vijf van de twintig coureurs het daar eigenlijk niet mee eens waren, bleek onvoldoende voor een vroegtijdig vertrek uit Saudi-Arabië. Maar de kous lijkt daarmee niet af, blijkt wel uit de woorden van Max Verstappen. "We zijn als coureurs lang bij elkaar geweest en uiteindelijk besloten we samen wel te rijden, maar ik denk dat we na het weekend nog wel verder zullen praten over de situatie hier. Dat hebben we ook met de teambazen afgesproken." 'Voordeel van de twijfel' Die teambazen waren in ieder geval een stuk milder in hun oordeel dan de vijf kritische coureurs, die racen in Djedda niet meer zagen zitten. Toto Wolff van Mercedes wilde van geen wijken weten. "We houden ook allemaal van Tel Aviv en daar vliegen de drones je ook om de oren. Voor ons westerlingen is het niet normaal en onacceptabel dat een raket tien kilometer van het circuit inslaat. Maar hier gebeuren die dingen en zijn ze eraan gewend."

Quote Wij kunnen door te racen de schijnwerpers op dit land werpen. Mercedes-baas Toto Wolff

"Ik geef graag het voordeel van de twijfel en dat geldt ook hier. Gedraagt Saudi-Arabië zich zoals wij willen? Nee. Maar ik wil ze hier de kans geven het in de toekomst beter te doen. Wij kunnen door te racen de schijnwerpers op dit land werpen. Dat kan beter werken dan hier niet naartoe gaan." Bij dat laatste argument sluiten andere teambazen zich aan. Andreas Seidl van McLaren vertelt dat hij trots is op de aanwezigheid van de Formule 1 in Saudi-Arabië. "We hebben de kans in dit land iets in gang te zetten. Dat is waar het voor ons om draait. We hebben een unieke kans om met de passie voor onze sport op de lange termijn positieve dingen te doen voor deze samenleving."

Toto Wolff, teambaas van Mercedes - AFP

Die woorden zullen critici niet overtuigen. De Formule 1 verdient veel geld aan het contract met Saudi-Arabië. Oliebedrijf Aramco, doelwit van de raketaanslag door Jemenitische Houthi-rebellen, is een van de belangrijkste sponsoren van de Formule 1 en ook van het team van Aston Martin. NOS-verslaggever Louis Dekker legt uit dat de woorden van de teambazen in die context gewogen moeten worden. "Zij zeggen in koor dat ze hopen dat de grand prix hier tot een betere maatschappij leidt, maar dat zijn gelegenheidsargumenten." "De echte reden dat het circus hier is, ligt voor de hand. Het geld spuit hier in olievorm uit de bodem en het regime heeft er vele tientallen miljoenen per jaar voor over om het imago op te poetsen en dit land mondiaal in de schijnwerpers te zetten." "Naar verluidt is Saudi-Arabië de grootste geldschieter van alle landen die een deal hebben met de Formule 1. Dat verklaart waarom alles op alles is gezet om de race ook na de aanslag op Aramco door te laten gaan. Zelfs coureurs die aarzelden, zijn uiteindelijk akkoord gegaan. Volgens sommige bronnen zijn ze daarbij onder druk gezet door subtiel te wijzen op vervelende consequenties bij afgelasting, maar niemand durft dat hardop te bevestigen." Tweede dreun Het debat over de aanslag was nog niet eens verstomd, toen zich een tweede pr-ramp aandiende voor de Grand Prix van Saudi-Arabië. Mick Schumacher kwam angstaanjagend hard in botsing met de muur. Het was een incident dat niet op zichzelf stond. Uitgerekend Schumacher was deze week al kritisch op het circuit van Djedda, waar hij ook vorig jaar al crashte.

Mick Schumacher werd na zijn crash naar het ziekenhuis gebracht - Reuters

Verstappen schrok van de botsing van zijn collega, maar ook hij was niet geheel verrast. "Bepaalde punten op dit circuit zijn erg gevaarlijk. Dat was vorig jaar in december ook al toen we hier voor het eerst raceten, maar toen liep het een paar keer net goed af." "Bij de klap van Mick zie je hoe hard het gaat. Er zijn plekken, zoals die waar Mick crashte, waar je volgas in de muur klapt. Dat is zeer pijnlijk en extreem gevaarlijk." "Zelfs de rechte stukken zijn niet helemaal recht. Het wemelt van de blinde plekken waar het zicht beperkt is. Als het toch alleen om hoge snelheden en volgas gaat, hou het dan kaarsrecht. Ik begrijp niet goed waarom het circuit zo is."