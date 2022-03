Tweede zwarte doos Chinees toestel gevonden; alle inzittenden omgekomen

De tweede vluchtrecorder van het vliegtuig dat vorige week maandag neerstortte in het zuiden van China is gevonden. Vorige week werd de eerste vluchtrecorder of zwarte doos al gevonden. Brandweerlieden vonden de recorder op een berghelling ongeveer 1,5 meter onder de grond, melden staatsmedia.

De twee recorders moeten onderzoekers helpen te bepalen waardoor het vliegtuig vanaf kruishoogte neerstortte in een beboste berghelling in het zuiden van China. Alle inzittenden, 123 passagiers en 9 bemanningsleden, zijn bij het ongeluk om het leven gekomen, is gisteravond bevestigd.

De zoektocht naar de zwarte dozen en wrakstukken van het vliegtuig werd bemoeilijkt door de afgelegen ligging en weersomstandigheden. In een video van CGTN is een oranje cilinder te zien met de woorden "recorder" en "niet openen" erop. Hoewel er wat oppervlakkige beschadigingen te zien zijn, lijkt de vluchtrecorder intact.

223 vliegtuigen aan de grond

Vlucht MU5735 van vliegmaatschappij China Eastern stortte maandag neer op een binnenlandse vlucht. Vliegtuigbouwer Boeing heeft hulp toegezegd bij het onderzoek naar de toedracht van de crash.

De Chinese toezichthouder voor de luchtvaart heeft ook een onderzoek ingesteld. China Eastern Airlines houdt al zijn toestellen van hetzelfde type, de 737-800, voorlopig aan de grond. Dat zijn in totaal 223 vliegtuigen. De luchtvaartmaatschappij noemt het een voorzorgsmaatregel.