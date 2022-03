'Tattoo Mick' en zijn gezin vangen Oekraïense vluchtelingen op

In de tweede aflevering zijn Iryna en Alisa precies een week in Nederland. Iryna voelt zich veilig in Nederland, wel maakt ze zich grote zorgen om haar in Dnipro achtergebleven man Artjom. Gelukkig kunnen ze facetimen.

Deel 3: hechtere band, minder privacy

Na twee weken in Nederland zijn niet alleen de meisjes dikke vriendinnen, ook Iryna en Karin worden steeds closer. In aflevering drie vertelt Michel dat die klik heel fijn is, want een gezin in huis betekent wel wat privacy opgeven.