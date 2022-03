Wekdienst 27/3: F1 in Saudi-Arabië • Komende nacht Oscars uitgereikt

Eerst het weer: Eerst is er wat nevel of laaghangende bewolking, maar geleidelijk wordt het weer vrij zonnig. Het wordt 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige noordoostelijke wind.

Goedemorgen! In Djedda wordt vanavond de grand prix van Saudi-Arabië verreden, natuurlijk met Max Verstappen. En voor filmliefhebbers belooft het een bijzondere dag (of beter: nacht) te worden.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Bekijk hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

In Los Angeles worden komende nacht de Oscars uitgereikt. Regina Hall, Amy Schumer en Wanda Sykes presenteren de avond. In de categorie Beste Film zijn onder meer genomineerd The Power of the Dog, Belfast, Don't Look up en Licorice Pizza.

En Max Verstappen komt vanavond in actie bij de Grand Prix van Saudi-Arabië. De straatrace in Djedda begint om 19.00 uur. Max Verstappen start vanaf de vierde plaats; zijn teamgenoot Sergio Pérez staat op pole.

Wat heb je gemist?

De Amerikaanse president Biden zegt dat er drie decennia na het einde van de Koude Oorlog en het uiteenvallen van de Sovjetunie opnieuw een strijd gaande is tussen democratie en vrijheid aan de ene kant en dictatuur en onderdrukking aan de andere kant. Dit wordt volgens hem een langdurige strijd waarin de voorstanders van democratie eensgezind moeten blijven optrekken. "Het zal niet makkelijk worden, en het zal veel kosten. Maar het is een prijs die we bereid moeten zijn te betalen."

Die strijd is in de visie van Biden nu duidelijk zichtbaar in het democratische Oekraïne, dat door het autocratische Rusland is aangevallen. Hij sprak in de Poolse hoofdstad Warschau, waar hij ook zei dat de strijders voor vrijheid en democratie nooit de hoop moeten opgeven en nooit moe en ontmoedigd moeten raken. "Wees niet bang. Een dictator kan van mensen nooit de drang naar vrijheid afnemen. Geweld zal de wil om vrij te zijn niet verminderen."

Biden liet zich ook ontvallen dat Poetin niet aan de macht kan blijven, zonder duidelijk te maken wat hij daarmee bedoelde. Het Witte Huis kwam na de toespraak snel met een verklaring dat de VS niet op een machtswisseling in het Kremlin uit is, maar dat Poetin geen macht over zijn buurlanden mag uitoefenen.

Ander nieuws uit de nacht:

Europese ruimtesonde niet eerder zó dicht bij de zon: Volgens de Europese ruimtevaartorganisatie is de sonde nu zo'n 48 miljoen kilometer van de zon verwijderd. Dat is minder dan een derde van de afstand tussen de aarde en de zon.

En dan nog even dit:

Fjodor van den Broek heeft een bijzonder beroep: als klokkenspecialist van koningin Elizabeth moet hij meer dan 400 klokken handmatig een uur vooruit zetten.

De deels eeuwenoude klokken in Windsor Castle moeten altijd stuk voor stuk worden bijgesteld naar de zomer- of wintertijd. Het verzetten van de historische klokken neemt 12 tot 15 uur in beslag. Van den Broeks collega in Buckingham Palace, de officiële residentie van Elizabeth, heeft het nog iets drukker: die neemt daar 600 klokken voor zijn rekening.

"Vóóruit zetten van de tijd is wel gemakkelijker dan achteruit", zegt de Nederlandse klokkenspecialist. "Sommige uurwerken kun je niet tegen de klok in draaien. Dan is het handiger om ze een uur stop te zetten en later terug te komen om ze opnieuw op te starten."

Het werk als uurwerkconservator is een uniek, maar helaas uitstervend beroep, zegt Van den Broek tot slot. "Wat jammer is, want klokken hebben in de afgelopen 650 jaar een grotere rol gespeeld dan de meeste mensen beseffen."

Lees het hele verhaal over Fjodor hier.