Glorieuze rentree Eriksen bij de Denen: 'Ik voel me weer een voetballer'

Het verhaal van Eriksen is bekend: in juni vorig jaar werd hij in een EK-wedstrijd tegen Finland getroffen door een hartstilstand. Hij voetbalt inmiddels met een defibrillator bij Brentford in de Premier League, maar maakte zaterdag in Amsterdam zijn internationale rentree in het Deense elftal.

"Ik ben blij om te kunnen laten zien dat ik nog steeds een voetballer ben. Ik had er echt zin in. Natuurlijk was het beladen voor de mensen in de buitenwereld, maar voor mij was er alleen de focus om weer te voetballen. Het is lekker om weer te kunnen spelen."

Dat zijn glorieuze rentree uitgerekend in de Johan Cruijff Arena was, maakte het nog specialer. "Jazeker, het is mooi om hier terug te keren, Ik heb in Amsterdam mooie jaren meegemaakt. En zoals je hebt kunnen zien, weet ik nog steeds waar het doel staat."