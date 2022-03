Van Gaal geniet, maar blijft kritisch: 'In tweede helft een te groot verval'

Van Gaal genoot vooral van eerste helft Oranje: 'Een heel goede uitvoering' - NOS

Het verschil zat hem volgens de trainer in de rentree van Christian Eriksen die zich met een doelpunt en een schot tegen de paal nadrukkelijk liet gelden in de tweede helft. Al die vrijheid had hij niet hoeven krijgen, als het Oranje-middenveld wat alerter was geweest na die tactische omzetting. Dat Van Gaal pas in het laatste kwartier wisselde, getuigt er volgens hem wel van dat de tevredenheid overheerst.

Quote Dit was een intense wedstrijd. Bondscoach Louis van Gaal over het duel met Denemarken

"Denemarken is niet zomaar iets. Het is niet zomaar een team", benadrukt hij, wijzend op het sterke Europees kampioenschap dat de Denen hadden gespeeld met een halvefinaleplaats tot gevolg. "Dit was een intense wedstrijd." Debutant Mark Flekken werd twee keer gepasseerd, waarbij hij voorafgaand aan de eerste tegengoal even leek te twijfelen. Dat was Van Gaal niet opgevallen. "Ik moet het terugzien." Van Dijk voorstander van 4-3-3 Als het aan aanvoerder Virgil van Dijk had gelegen, had het Nederlands elftal nog gewoon in het vertrouwde systeem met vleugelaanvallers gespeeld, waarmee kwalificatie werd afgedwongen voor het WK. Na de zege blijft hij bij die mening. "Ik ben nog steeds voorstander van 4-3-3."

