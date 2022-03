Oranje in voetbalfeest langs Denen, ook scorende Eriksen wordt luid bejubeld

De eerste wedstrijd in het nieuwe systeem is voor het Nederlands elftal ontaard in een voetbalavond waar de vreugde in alle opzichten vanaf spatte. Oranje maakte meer goals dan de Denen (4-2) en Christian Eriksen scoorde binnen twee minuten na zijn rentree prachtig.

Denemarken heeft zijn nummer tien nu echt weer terug, volledig hersteld van de hartstilstand die hem tijdens het Europees kampioenschap had getroffen. Eriksen kreeg een warm onthaal in de Johan Cruijff Arena, als voormalig Ajacied ook vertrouwde grond voor de spelverdeler.

Bekijk hieronder in de carrousel alle doelpunten van Nederland-Denemarken: