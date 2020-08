Franse militair verdacht van spionage voor Rusland

De Franse minister van Defensie, Florence Parly, zegt dat een hoge officier van het Franse leger verdacht wordt van het schenden van veiligheidsregels. Parly reageerde op berichten in Franse media dat de officier verdacht wordt van spionage voor Rusland.

Volgens het Franse radiostation Europe 1 luidt de verdenking dat de officier uiterst geheime documenten aan Russische veiligheidsdiensten heeft doorgespeeld.

"Het gaat om een man die op vakantie was in Frankrijk toen hij anderhalve week geleden werd aangehouden", zegt correspondent Frank Renout. "Hij is gestationeerd op een militaire basis in Italië en hij is daar bij de NAVO gedetacheerd."

"Ik kan bevestigen dat er een justitieel onderzoek loopt tegen een hoge officier voor het schenden van veiligheidsregels", zei Parly. Meer wilde ze er niet over kwijt. "Het is aan justitie om vast te stellen of hij schuldig of onschuldig is."