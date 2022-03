Europese ruimtesonde niet eerder zó dicht bij de zon

De Europees-Amerikaanse ruimtesonde Solar Orbiter is niet eerder zo dicht in de buurt van de zon gekomen. Volgens de Europese ruimtevaartorganisatie is de sonde nu zo'n 48 miljoen kilometer van de zon verwijderd. Dat is minder dan een derde van de afstand tussen de aarde en de zon.

De missie is bedoeld om nieuwe opnamen te maken van de zon. Niet eerder werden van zo dichtbij foto's gemaakt van de ster. De Amerikaanse Parker Solar Probe kwam vorig jaar nog veel dichter bij de zon, maar bevat geen camera die gericht is op de zon.

Corona

Aan boord van de Solar Orbiter, die 1800 kilo zwaar is en zo'n 1,5 miljard euro heeft gekost, zijn tien wetenschappelijke instrumenten.

De onderzoekers hopen meer te weten te komen over de zon en het magnetisch veld van de ster. Ook hopen ze te begrijpen waarom de bovenste laag van de atmosfeer van de zon (de zogeheten corona) miljoenen graden warm wordt en wat de effecten ervan zijn voor de aarde. De eerste resultaten, in juli 2020, onthulden overal kleine 'zonnevlammen' op de zon.

De huidige baan van het ruimtevaartuig verandert de komende drie jaar weinig. Uiteindelijk komt de Solar Orbiter overigens nog dichter bij de zon dan nu. In oktober is dat 'maar' zo'n 42 miljoen kilometer.

De sonde werd in 2020 gelanceerd in de Verenigde Staten: