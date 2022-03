Excelsior komt op twee punten van Volendam, Dallinga op twee goals van Tammer

Door het flinke geknoei van FC Volendam ligt de strijd om directe promotie naar de eredivisie weer helemaal open. Excelsior is na de zesde zege in zeven duels nog maar twee punten verwijderd van de tweede plek, weliswaar met een wedstrijd meer gespeeld dan de Noord-Hollandse concurrent.

Helmond Sport was nu de klos (3-0), met alweer de 31ste competitietreffer van Thijs Dallinga.

Connolly, Veldwijk en Tammer

De 29 doelpunten van David Connolly in één seizoen voor Excelsior had de Groninger twee weken geleden al verbeterd, door zijn rake kopbal vlak na rust heeft hij nu Lars Veldwijk met zijn dertig goals voor de Kralingers ook al de hielen laten zien. De jacht is nu geopend op Erik Tammer, 33 keer trefzeker in seizoen 1991/1992.