Rusland: leger Azerbeidzjan in 'vredestroepengebied' Nagorno-Karabach

Het ministerie van Defensie van Azerbeidzjan noemt de lezing van Rusland "eenzijdig". Volgens het ministerie in de hoofdstad Bakoe hadden "illegale Armeense gewapende eenheden" een sabotagepoging gedaan en moest Azerbeidzjan daarom "onmiddellijke maatregelen" nemen.

In het gebied heeft het Russische leger een vredesmacht van 2000 militairen gestationeerd. De Russen hebben Azerbeidzjan opgeroepen zijn troepen terug te trekken naar de oorspronkelijke posities.

Het Russische leger zegt dat het leger van Azerbeidzjan troepen heeft gestuurd naar een zone binnen de regio Nagorno-Karabach die valt onder de verantwoordelijkheid van Russische vredestroepen. Ook heeft Azerbeidzjan volgens Moskou vier droneaanvallen uitgevoerd in de regio.

