Polar Bears toch weer landskampioen, voor de achtste keer in de geschiedenis

De waterpolosters van Polar Bears hebben hun Nederlandse titel geprolongeerd. De formatie uit Ede walste in het tweede finaleduel met 11-2 over ZV De Zaan heen en pakte zo zijn achtste titel.

De Zaan was na het reguliere seizoen met afstand de beste, met negen punten voorsprong. Maar in de play-offs stelde Polar Bears alsnog orde op zaken.

Nog nooit was De Zaan landskampioen geworden. Na een nipte nederlaag in het eerste duel was de opdracht om in het zwembad De Peppel een derde en beslissend duel af te dwingen. Met thuisvoordeel voor De Zaan.

Bosveld en Moolhuijzen op schot

Zover liet Polar Bears het niet komen, na eerder al drie van de vier onderlinge duels te hebben gewonnen. Onder leiding van de nieuwe coach Koen de Weerd werd in het derde kwart het beslissende gat geslagen. Fleurien Bosveld en Lola Moolhuijzen scoorden beiden drie keer.