Biden voorziet lange strijd voor democratie: 'Westen is meer verenigd dan ooit'

De Amerikaanse president Biden zegt dat er drie decennia na het einde van de Koude Oorlog en het uiteenvallen van de Sovjetunie opnieuw een strijd gaande is tussen democratie en vrijheid aan de ene kant en dictatuur en onderdrukking aan de andere. Dit wordt volgens hem een langdurige strijd waarin de voorstanders van democratie eensgezind moeten blijven optrekken. "Het zal niet makkelijk worden, en het zal veel kosten. Maar het is een prijs die we bereid moeten zijn te betalen."

Die strijd is in de visie van Biden nu duidelijk zichtbaar in het democratische Oekraïne, dat door het autocratische Rusland is aangevallen. Hij sprak in de Poolse hoofdstad Warschau voor een gehoor waarin ook Oekraïense vlaggen te zien waren. Hij zei dat de strijders voor vrijheid en democratie nooit de hoop moeten opgeven en nooit moe en ontmoedigd moeten worden. "Wees niet bang. Een dictator kan van mensen nooit de drang naar vrijheid afnemen. Geweld zal de wil om vrij te zijn niet verminderen."

Biden refereerde aan een uitspraak van de van oorsprong Poolse paus Johannes Paulus II, in 1979, toen de Koude Oorlog nog in volle gang was en het IJzeren Gordijn overeind. "Wees niet bang", zei de paus toen bij een bezoek aan Warschau, wat door velen werd geïnterpreteerd als een oproep om in verzet te komen tegen het communistische regime. Nu zei Biden: "De kracht van velen is sterker dan die van één dictator, dat laten de Oekraïners zien."

Poetin

Biden liet zich ook ontvallen dat Poetin niet aan de macht kan blijven, zonder duidelijk te maken wat hij daarmee bedoelde. Het Witte Huis kwam na de toespraak snel met een verklaring dat de VS niet op een machtswisseling in het Kremlin uit is, maar dat Poetin geen macht over zijn buurlanden mag uitoefenen.

Biden betichtte Poetin wederom van leugens. Daarmee doelde hij op uitspraken van Poetin en andere Russische leiders aan de vooravond van de inval vorige maand, dat Rusland niet op oorlog uit was, dat het Oekraïne niet zou binnenvallen en dat in Oekraïne nazi's aan de macht zouden zijn. Eerder op de dag had Biden Poetin al een "slager" genoemd, vanwege de Russische bombardementen op burgerdoelen zoals het theater in Marioepol en ander openbare gebouwen.

Blunder

Volgens Biden heeft Poetin met de inval een strategische blunder begaan. Hij dacht dat hij Oekraïne kon overrompelen en dat de Oekraïners niet zouden vechten, aldus Biden. Het tegendeel bleek waar. De eensgezindheid van de Oekraïners en ook dat van het Westen is groter dan ooit.

Biden richtte zich ook rechtstreeks tot het Russische volk, in het besef dat zijn boodschap de Russen vanwege de censuur mogelijk niet zal bereiken. "Jullie zijn niet onze vijand", zei hij. Hij wees hen erop dat ze in de Tweede Wereldoorlog zelf hebben ervaren wat een vernietigingsoorlog inhoudt, bijvoorbeeld bij het beleg van Leningrad. Dat is volgens Biden waar het Russische leger nu mee bezig is.

Het gevolg is dat Poetin Rusland "naar de negentiende eeuw" heeft teruggebracht. Het land is van de rest van de wereld geïsoleerd geraakt en door de sancties zal zijn economie krimpen tot de helft van de omvang van voor de oorlog, voorspelde Biden. Hij zei dat er zo'n 200.000 mensen de afgelopen maand Rusland hebben verlaten, wat hij een "brain drain" noemde.