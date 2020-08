Messi houdt woord: afwezig bij coronatest en dus geen trainingen

Lionel Messi ligt op ramkoers met FC Barcelona. De Argentijnse vedette kwam zondagochtend om tien uur niet opdagen voor de verplichte coronatest in aanloop naar het nieuwe seizoen. Zonder test mag de aanvaller ook niet trainen bij zijn club.

Messi staat nog een jaar onder contract bij de Catalanen, maar beroept zich op een afspraak met de clubleiding dat hij na elk seizoen gratis kan vertrekken. Die clausule zou echter al op 10 juni zijn verlopen.

De nieuwe trainer Ronald Koeman, zondagochtend aanwezig bij de tests, wil zijn nieuwe elftal juist opbouwen rond Messi.

Maandagmiddag om half zes staat de eerste training van het nieuwe seizoen op het programma.

Messi en Guardiola?

Manchester City geldt als de belangrijkste kandidaat om Messi eventueel in te lijven. Bij City is Pep Guardiola, die jaren met Messi samenwerkte in Catalonië, de hoofdtrainer.

Luis Suárez, zijn kompaan in de voorhoede, liet zich wel zien bij de test. Hij mag wel vertrekken van Koeman.