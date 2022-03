Raketten ingeslagen binnen stadsgrenzen Lviv, vijf gewonden

Volgens de burgemeester hebben de raketinslagen de infrastructuur van de stad "aanzienlijk beschadigd", maar hij deelde verder geen details. Ook werd een brandstofopslag geraakt, waardoor in het oosten van de stad dikke zwarte rookwolken te zien waren. Er zijn volgens hem geen woongebouwen geraakt. De regionale autoriteiten riepen inwoners op binnen te blijven. In de stad klonk het luchtalarm.

Bij raketinslagen in de West-Oekraïense stad Lviv zijn vijf gewonden gevallen. Het lijkt erop dat het voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Oekraïne is dat er raketten zijn neergekomen binnen de stadsgrenzen van Lviv.

NOS-verslaggever Jeroen de Jager is in Lviv en merkt dat er een gespannen sfeer hangt. "We waren met een camera naar de opslagplaats gereden, waar twintig van die tanks staan", zegt hij. "Maar binnen no-time kwam er een politiewagen met een noodgang bij ons tot stilstand. Heel gespannen agenten, die zeiden dat we alles moesten wissen."

De chauffeur van de verslaggevers was dusdanig in de buurt van de raketinslag dat er nog een heet stuk scherf vlak bij zijn auto terechtkwam. "Hij stond na een uur nog te trillen."