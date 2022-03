Zuid-Amerikaans feestje in Catalonië, Van der Poel houdt zich rustig in Italië

In Italië hield Mathieu van der Poel zich dit keer rustig. In Settimana Coppi e Bartali kwam de eindzege van de Ier Eddie Dunbar (Ineos) op de slotdag niet meer in gevaar. Van der Poel, die vrijdag veel indruk maakte met een lange aanval én een sprintzege, leek zijn benen te sparen voor de Vlaamse voorjaarskoersen. Hij kwam in het groepje met Dunbar over de streep. De dagzege ging daar naar de Tsjechische vroege vluchter Josef Cerny (Quick-Step).

Regen in Catalonië

Na een vertrek in de regen was het in Catalonië meteen volle bak koers in de rit van Salou naar Cambrils, waarin de renners begonnen met een berg van de eerste categorie, gevolgd door nog een klim van de tweede. Olympisch kampioen Carapaz (Ineos) en Colombiaans kampioen Higuita (Bora) wisten al op die eerste klim samen weg te rijden.

Klassementsleider Almeida miste de slag en zag zijn geringe voorsprong in het klassement wegsmelten. Higuita, die op 7 seconden van de Portugese leider stond, werkte goed samen met Carapaz. Het duo reed al snel een voorsprong van ruim drie minuten bijeen. Met nog tachtig kilometer te gaan leek dat niet toereikend, maar de achtervolging kwam moeizaam op gang.