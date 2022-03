Politie vermoedt misdrijf in woning Maastricht: twee doden

De politie vermoedt dat sprake is van een misdrijf in een woning in Maastricht. Gisteravond werden daar een dode en een zwaargewonde man aangetroffen. De zwaargewonde man is overgebracht naar het ziekenhuis maar overleed daar aan zijn verwondingen. Onderzoek moet uitwijzen wat er gebeurd is.

De eerste melding van een incident kwam gisteravond rond 22.40 uur binnen, aldus een politiewoordvoerster bij 1Limburg. Wat voor melding dat was, wil zij niet zeggen.

De politie noemt het "waarschijnlijk" dat beide mannen het pand in de Maastrichtse wijk Mariaberg bewoonden. Wat wat daar precies is gebeurd, is nog niet bekend. De politie houdt nadrukkelijk alle scenario's open. De omgeving is afgezet, forensische onderzoekers zoeken sinds gisteravond naar sporen en er wordt buurtonderzoek gedaan. Zoals gebruikelijk vindt ook een schouw van beide lichamen plaats om zo de doodsoorzaak te achterhalen.