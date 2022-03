COA zet, tegen de wens van de gemeente, extra noodpaviljoen neer in Ter Apel

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel vandaag een extra paviljoentent gebouwd. Die moet helpen de leefomstandigheden in de overvolle noodopvang iets beter te maken, zegt het COA na berichtgeving van RTV Noord. De gemeente Westerwolde is er niet over te spreken.

De tent is zonder toestemming van de gemeente neergezet, zegt een woordvoerder van de burgemeester in een reactie: "We hebben aangegeven dat we er geen extra paviljoentent willen hebben staan. We kunnen nog niet zeggen welke vervolgstappen we gaan zetten."

Het COA erkent geen toestemming te hebben gevraagd voor het neerzetten van de tent: "Het was kiezen tussen twee kwaden, want doordat we mensen bijna niet meer kunnen doorplaatsen vangen we daar veel meer mensen op dan de bedoeling is."

700 asielzoekers, plek voor 275

In paviljoententen die er al eerder stonden, is de nachtopvang gevestigd voor asielzoekers die wachten op een reguliere opvangplek. Die opvang is overvol. Het gaat om asielzoekers uit onder meer Syrië, Afghanistan en Jemen. Voor Oekraïners zijn andere opvanglocaties geregeld.

Mensen die asiel in Nederland aan willen vragen, moeten zich melden bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Daarna krijgen asielzoekers een reguliere opvangplek toegewezen in de rest van het land. Er is echter een nijpend tekort aan reguliere opvangplekken, waardoor de nachtopvang in Ter Apel, die eigenlijk bedoeld is om één nacht te verblijven, overvol is. De capaciteit is 275 plekken, maar er zitten nu 700 asielzoekers.

Het tekort aan plekken komt onder meer omdat asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen moeilijk door kunnen stromen naar een normale woning. Bovendien verdwijnen er binnenkort duizenden opvangplekken omdat gemeenten hun contract met het COA opzeggen.

De overvolle noodopvang in Ter Apel leidt tot schrijnende omstandigheden, zeggen Unicef, het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk. Mensen moeten bij gebrek aan bedden soms op stoelen of op de grond slapen: "Kinderen, volwassenen, mannen en vrouwen slapen door elkaar in klapperende tenten. Er is geen enkele privacy en de toegang tot medische en psychosociale zorg is zeer beperkt", aldus de organisaties in een oproep aan het kabinet om snel extra opvangplekken te regelen.

'Net iets minder slecht'

Het COA zegt dat het extra paviljoen bedoeld is om de aanwezige asielzoekers meer ruimte te bieden. Door het extra paviljoen hoeven mensen "niet te eten waar ze slapen" en is er de mogelijkheid om in de tenten bijvoorbeeld stoelen te plaatsen: "Het moet een slechte situatie net even iets minder slecht maken." Het COA hoopt de tent maandag weer te kunnen afbreken als de burgemeesters van alle 25 veiligheidsregio's bijeen zijn geweest om te kijken hoe de opvangproblematiek kan worden opgelost.

De Veiligheidsregio Groningen zei gisteren te overwegen het aanmeldcentrum in Ter Apel tijdelijk te sluiten, vanwege de slechte omstandigheden. Unicef, het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zijn daar tegen, omdat dan het risico bestaat dat asielzoekers op straat belanden. De afgelopen weken zijn er tienduizenden opvangplekken geregeld voor Oekraïners, maar die zijn nog niet allemaal bezet. Het Rode Kruis roept op een deel van die plekken ook te gebruiken voor de opvang van niet-Oekraïense asielzoekers.