Zonnigste maart ooit gemeten, maar houd winterjas bij de hand

Sinds de start van de landelijke metingen is nog nooit zoveel uur zon geregistreerd in de maand maart als dit jaar. Sinds gisteren is er 211 uur zon gemeten, nu al meer dan de 208 uur van het vorige zonrecord uit maart 2014. Het aantal zonuren gaat de komende dagen nog verder oplopen.

Het zonnige weer houdt al sinds het begin van de maand aan. Dat komt door een groot hogedrukgebied dat boven een groot deel van Europa ligt. "Het is heel standvastig weer", zegt weerman Peter Kuipers Munneke. "De hoge- en lagedrukgebieden veranderen niet."

Het hogedrukgebied, dat een 'blokkade' wordt genoemd, houdt de lagedrukgebieden buiten de deur. Daardoor is het ook een heel droge maand maart met slechts 0,7 millimeter regen. Het regende deze maand slechts twee uur, veel minder dan de 56 uur die het gemiddeld in de maand maart regent.

Mensen genieten vandaag opnieuw van de zon, een selectie van foto's die we van jullie binnenkregen: