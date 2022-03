Vanavond op tv: De draai van Rusland • De burgemeester van Marioepol • Polen onbestraft?

Is draai van Rusland een tactische zet?

Moeten we de draai die Rusland lijkt te maken op het slagveld zien als een voorzichtige erkenning van de Russen dat heel Oekraïne veroveren niet haalbaar is? Of is het een tactische zet om tijd te winnen en straks nog harder toe te slaan? Te gast is Peter Wijninga, oud-luchtmachtofficier en nu militair expert bij The Hague Centre for Strategic Studies.