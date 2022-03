Verkeersruzie loopt uit de hand, zwaargewonde in Nijmegen

Bij een verkeersruzie in Nijmegen is gisteravond laat een automobilist zwaargewond geraakt. Volgens de politie is het slachtoffer aangereden toen hij uit zijn auto stapte om verhaal te halen. Het gaat om een 30-jarige Arnhemmer.

De verdachte van de aanrijding, een 19-jarige man uit Middenbeemster, kon even later worden opgepakt, meldt Omroep Gelderland.

De politie kreeg rond 22.50 uur een eerste melding van een schietincident op de Lauwikstraat in Lent. Korte tijd later volgde een tweede melding, toen van een ongeluk op de Generaal James Gavinsingel, die ietsje verderop tussen Lent en Nijmegen loopt.

Na de melding over het schietincident rukte de politie uit voorzorg uit met kogelwerende vesten. Op de plaats van het ongeluk troffen agenten naast de zwaargewonde automobilist drie auto's aan die mogelijk betrokken zijn geweest bij het incident. Over de toedracht van de verkeersruzie is nog weinig bekend. Ook is onduidelijk of er daadwerkelijk geschoten is.