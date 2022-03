PSV wil komend seizoen toch Van Nistelrooij als hoofdtrainer op de bank

PSV is in onderhandeling met Ruud van Nistelrooij om de oud-speler komend seizoen bij het eerste elftal als hoofdtrainer op de bank te krijgen. Van Nistelrooij, die momenteel hoofdtrainer is van Jong PSV, gaf eerder aan dat hij nog geen interesse zou hebben in de baan.

De voormalig Oranje-international voerde toen een verkennend gesprek met de PSV-directie, maar gaf daarna intern aan dat hij bij Jong PSV blijft. "Voor nu is het te vroeg", zei Van Nistelrooij begin februari. Maar na een gesprek met de nieuwe algemeen directeur Marcel Brands komt hij daar nu dus op terug.