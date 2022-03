Twentekanaal doorgespoeld om van kankerverwekkende stof af te komen

Rijkswaterstaat is begonnen met het doorspoelen van het water van het Twentekanaal. Eerder werden in het water verhoogde concentraties kankerverwekkend dioxaan gemeten.

Het dioxaan blijkt afkomstig van een chemisch bedrijf in Delden. Het waterschap is in gesprek met dat bedrijf om nieuwe lozingen te voorkomen, meldt RTV Oost,

Rijkswaterstaat en waterbedrijf Vitens constateerden eind vorig jaar dat een deel van het druk bevaren Twentekanaal vervuild is met dioxaan. De stof staat op de lijst van zeer zorgwekkende stoffen en wordt onder andere gebruikt in de papierindustrie, in koelvloeistof voor auto's en bij de productie van cosmetische stoffen en shampoos.

Chemiebedrijf verantwoordelijk

"De aangetroffen waardes blijven binnen de toetswaarden van het RIVM", stelde Rijkswaterstaat eerder deze week. Maar voor alle zekerheid zijn de waterinlaten gesloten en wordt het water uit het kanaal nu via kanaal Almelo-De Haandrik en de Overijsselse Vecht afgevoerd naar het IJsselmeer. Het is de enige manier om ervan af te komen; omdat dioxaan oplost in water, kun je het niet zomaar weghalen.

Inmiddels is ook duidelijk dat het Deldense chemiebedrijf KLK Kolb Specialties verantwoordelijk is voor de lozingen van dioxaan. Het bedrijf kreeg in 2018 een vergunning om de stof via de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) af te voeren. Dioxaan werd toen nog niet gezien als belastend voor het milieu. Bovendien dacht men toen dat dioxaan in de zuiveringsinstallatie zou worden verwijderd; maar dat bleek niet te kunnen.

Week lang spoelen

Omdat er een vergunning is zegt het Waterschap Vechtstromen geen juridische mogelijkheden te hebben om de lozingen te stoppen. Wel moet het bedrijf kunnen aantonen dat het actief bezig is met het terugbrengen van de hoeveelheid dioxaan die wordt afgevoerd. Het waterschap overlegt hierover met het bedrijf.

Het spoelen van het kanaalwater zal ongeveer een week duren, is de verwachting. Zodra de concentraties dioxaan gedaald zijn, zal het waterschap de inlaten weer openen.