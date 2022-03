Korten bijstand bij thuiswonende kinderen nu vanaf 27 jaar

Volgens het CBS zitten in Nederland zo'n 429.200 mensen in de bijstand. Circa 12 procent van hen valt onder de kostendelersnorm.

Als mensen met een bijstandsuitkering met meerdere volwassenen samenwonen, moet de gemeente de hoogte van de uitkering conform de Participatiewet aanpassen. Hoe meer volwassenen een woning delen, hoe lager de uitkering, want de woonkosten zijn dan lager, is de redenering. Die regel werd ooit ingesteld om misbruik van uitkeringen aan te pakken en het zogeheten 'uitkeringen stapelen' te voorkomen.

Gemeenten riepen eerder al op de norm die in 2015 werd ingevoerd, op 27 jaar te zetten. In de praktijk bleek de leeftijdsgrens van 21 tot problemen te leiden, bijvoorbeeld als het kind niet in staat was genoeg te verdienen. Met toenemende armoede tot gevolg.

Eind vorig jaar bleek uit een rondgang van de NOS dat de tien grootste gemeenten tientallen tot meer dan honderd keer per jaar uitzonderingen maakten op de kostendelersnorm. Dat gebeurde vooral als de kans bestond dat iemand dak- of thuisloos werd.

Zo'n uitzondering maken is ingewikkeld en kost tijd. Om die reden pleitte een deel van de gemeenten voor een (gedeeltelijke) afschaffing van de norm.

Minister Schouten refereert in haar motivatie bij de aanpassing aan deze "knelpunten". Tegelijk moet de maatregel het aantal dakloze jongeren omlaag brengen, omdat kinderen langer thuis kunnen blijven wonen zonder dat hun ouders hierdoor gekort worden op uitkeringen.

Er is in totaal 66 miljoen vrijgemaakt door het kabinet om de wijziging, die vanaf 1 januari 2023 in werking moet treden, mogelijk te maken.