Deens voetbalsprookje van 1992: invallend 'campingelftal' grijpt de macht in Europa

Denemarken en sprookjes gaan goed samen. De in 1805 in Odense geboren Hans Christian Andersen is er beroemd mee geworden en in de huidige selectie van het Deense voetbalelftal, dat vanavond in Amsterdam oefent tegen Nederland, loopt zelfs een levend sprookje rond. Want wie had na het EK van vorig jaar nog gedacht dat Christian Eriksen, die op 12 juni werd getroffen door een hartstilstand, nog ooit een interland zou kunnen spelen?

Het EK voetbal van 1992 hebben de Denen ongetwijfeld ook als een sprookje beleefd. Terwijl ze eigenlijk niet eens van de partij zouden zijn in Zweden. Denemarken was in de kwalificatiegroep tweede geworden achter Joegoslavië, dat er dus vandoor ging met het EK-ticket.

Maar dat moest kort voor het toernooi weer worden ingeleverd toen er in Joegoslavië een burgeroorlog uitbrak en het land van alle internationale activiteiten werd uitgesloten.