Gevluchte Iraakse journalist Alattar: 'In Irak was ik al lang vermoord'

Human Rights Watch waarschuwde deze week dat schutters in Irak ongestraft door de straten kunnen dwalen en burgers kunnen doden. In de oliestad Basra in het zuiden van het land werden vorige week twee prominente activisten vermoord, waarna grote protesten uitbraken.

De recente moordaanslagen in Basra hebben de woede onder de burgers aangewakkerd, maar het is al langere tijd onrustig. "Burgers hebben al jaren een gebrek aan schoon drinkwater en elektriciteit en dat terwijl Basra een rijke oliestad is", vertelt de Nederlands-Iraakse arabist Laila al-Zwaini. "Het ontbreken van deze basisvoorzieningen frustreert ze enorm, zeker omdat het daar in de zomer tot wel 50 graden kan worden."

Oktoberrevolutie

Al sinds oktober zijn er grote protesten in Irak, bekend als de Oktoberrevolutie. Ze zijn nooit helemaal weggeweest, maar waren de laatste weken minder zichtbaar vanwege de coronapandemie. Boze burgers gaan de straat op vanwege de slechte economische situatie in het land, de hoge werkloosheid en het gebrek aan sociale voorzieningen. Ze willen vooral af van het corrupte politieke systeem. Naar schatting zijn 700 demonstranten en tientallen activisten en critici van de regering vermoord.

De gevluchte Iraakse journalist Noor Alattar (22) kent de gevaren in het land maar al te goed. "In Irak was ik al lang vermoord", vertelt hij aan de NOS. Alattar vluchtte in de zomer van 2017 naar Nederland. "Ik heb Irak helaas verlaten, maar daar heb ik niet voor gekozen. Ik was gedwongen te vluchten. Ik werd ontvoerd, gemarteld en seksueel misbruikt." In Nederland zet hij via sociale media zijn werkt voort, met als gevolg dat hij nog steeds wordt bedreigd.