Apothekers hebben weer genoeg jodiumpillen op voorraad

Na de eerste hamstergolf heeft de grootste Nederlandse keten van apotheken weer voldoende jodiumtabletten op voorraad.

Het waren vooral ouderen die de afgelopen weken pillen hamsterden, zegt de Hoornse apotheker Famke Vriezen bij NH Nieuws. "Ik denk dat dat komt omdat deze generatie Tsjernobyl bewust heeft meegemaakt en wellicht bang is voor een herhaling vanwege de oorlog in Oekraïne."

De run op jodiumtabletten begon niet lang na de Russische inval in Oekraïne op 24 februari. Na de aanval op de kerncentrale bij Zaporizja en de aankondiging van de Russische president Poetin dat hij "de nucleaire eenheden in een hogere staat van paraatheid" had gesteld, waren er steeds meer mensen die de pillen hamsterden. Op 7 maart stelde het ministerie van Volksgezondheid apothekers en drogisten op rantsoen: ze mochten nog maar één doosje jodiumtabletten per persoon te verkopen.

Niet zo goed leverbaar

Ook de apotheken van BENU (met 360 vestigingen de grootste apotheekketen van Nederland) kampten toen met tekorten. "Ze waren inderdaad een tijdje niet zo goed leverbaar", weet apotheker Vriezen. "Maar gelukkig is dat niet meer het geval en zijn de tabletten weer beschikbaar."

In theorie bieden jodiumtabletten bescherming. Bij een kernongeval kunnen radioactieve stoffen vrijkomen, waaronder radioactief jodium. Wie dat inademt, kan schildklierkanker krijgen. Ongevaarlijke tabletten met stabiel jodium zorgen ervoor dat de schildklier verzadigd raakt en geen radioactief jodium kan opnemen. Daardoor wordt het risico van schildklierkanker kleiner.

Geen nut om preventief te slikken

Maar in de praktijk werken jodiumtabletten vooral bij jonge mensen en moet je ze op het juiste tijdstip innemen. "Het heeft geen nut om ze preventief te slikken", zegt Vriezen. En dan nog. "Als de bom in Oekraïne zou vallen, is dat zo ver weg dat het stralingsniveau hier niet hoog genoeg is om schade te geven", aldus de apotheker.

Het RIVM zegt dat ook: "Een stad als Kiev of de kerncentrale van Zaporizja liggen ongeveer 2000 kilometer van Amsterdam vandaan. Deze afstand is relatief groot voor de stralingsdeeltjes. Als de wind radioactieve jodiumdeeltjes richting Nederland meevoert, dan zijn de hoeveelheden straling te laag om er ziek van te worden."

Bom op ons land

Blijft het risico over dat er een kernwapen op Nederland wordt afgevuurd. "Als er echt een bom op ons land zou vallen, gaan een paar jodiumpillen je daarbij niet helpen", reageert Vriezen nuchter. "Dan heb je wel andere zorgen."