Haas zit Verstappen, Hamilton en Ferrari op de hielen: 'Lijkt wel nieuw leven'

Laat het raceweekend zo snel mogelijk voorbij zijn. Dat dacht Haas-teambaas Gunther Steiner vorig seizoen vaak al op donderdag, hunkerend naar de maandag. Begrijpelijk, zijn raceteam bungelde in 2020 en 2021 kansloos achteraan het lint van Formule 1-wagens. Vorig seizoen haalde Haas nul racepunten. Hoe totaal anders is het in 2022. Een budgetplafond en nieuwe wagens verder en het Amerikaanse team racet plots mee voor de punten. Coureurs Kevin Magnussen en Mick Schumacher kijken voor zich en in de zijspiegels en zien daar de ronkende motoren van Red Bull, Ferrari en Mercedes. 'Een nieuw leven' "Dat motiveert alle Haas-mensen enorm", zegt Steiner. "Het lijkt wel een nieuw leven." De monteurs en engineers wreven bij de seizoenstart zondag in Bahrein even extra in hun ogen. Het stond er echt: hun Haas-auto op plek vijf, vlak achter de grote teams. "Ik denk dat iedereen dacht dat we bij de eerste race weer laatste zouden worden, maar ik heb in 2021 steeds gezegd: we offeren dit jaar op en in 2022 staan we weer in de middenmoot. Ik geloofde daar echt in", zegt Steiner.

Günther Steiner, teambaas van Haas - AFP

"Dit was een heerlijk begin en het was een van de mooiste en leukste raceweekend van mijn carrière", vertelt Magnussen. "P5 is niet mijn beste resultaat ooit, maar het was zo'n verrassing. In twee uur scoorde dit team meer punten dan in de afgelopen twee jaar!" Magnussen - die twee weken geleden pas de ontslagen Rus Nikita Mazepin verving - moet nog een beetje wennen weer in een racestoel te zitten. "Ik voelde me niet erg roestig of zo, maar had na de race wel wat last van mijn nek. Ik had me natuurlijk niet of nauwelijks kunnen voorbereiden, dus daar zit nog wel wat potentiële vooruitgang in."

Quote Dat motiveert alle Haas-mensen enorm. Het lijkt wel een nieuw leven. Haas-teambaas Gunther Steiner

In kamp-Haas blijven ze intussen bescheiden. "Ik ga niet zeggen dat we vanaf nu puntenfinishes aaneen gaan rijgen en een podium pakken. Dat Kevin vijfde werd, was meer dan we hadden verwacht. Maar we laten ons niet gek maken. We hebben geen race gewonnen of zo. Althans: nog niet", lacht Steiner. "Leuk dat we even konden duelleren met Lewis Hamilton, maar ik denk niet dat we Mercedes kunnen verslaan dit seizoen. Het is al leuk genoeg dat we ze aardig kunnen volgen." 'Heel blij voor mijn crew' Toch lijkt het niet compleet toeval dat Haas snel is. "In 2018 werden we vijfde in het WK voor constructeurs. Dat was geen mazzel", zegt Steiner. "En dezelfde mensen die dat voor elkaar boksten met hard werken zijn nog steeds bij ons." Het geploeter met de rode lantaarn lijkt voorbij. "Ik ben heel blij voor mijn crew. Ze hebben rotjaren gehad en 's ochtends opstaan gaat een stuk lekkerder als je competitief bent op het circuit en resultaten scoort."

Bij plots succes kijkt de concurrentie je al snel door de wimpers aan. "Ik hoor dat rivaliserende teams benieuwd zijn waar onze snelheid vandaan komt. En of dat met onze samenwerking met Ferrari van doen heeft", zegt Steiner. Haas nam onlangs tientallen werknemers van Ferrari over die daar weg moesten vanwege het budgetplafond. "Nou, ik wens hen veel plezier", schuift Steiner de kritiek terzijde. "Wij houden ons aan alle regels. Er is niets verdachts." Dromen van podium "Ik hoop dat we dit jaar ons eerste podium kunnen scoren", fantaseert Steiner. "Op de juiste tijd op de juiste plaats toeslaan. Dat zou fijn zijn en we moeten een beetje geluk hebben, maar ik wil graag denken dat we nu een dosis mazzel verdienen. Vorig jaar reed een aantal teams uit de middenmoot ook verrassend naar het podium. Het kan." "Maar we moeten eerst zorgen dat we betrouwbaar zijn. In Bahrein haalden we met twee auto's de finish en bleven de gremlins weg, maar in de testweken hadden we veel kleine probleempjes", herinnert Steiner zich. "We hebben gewoon nog veel te weinig kilometers gemaakt met onze nieuwe Haas."

Haas-coureurs Nick Schumacher en Kevin Magnussen - AFP

Het racen is voor Schumacher, die andere Haas-coureur, een feest. "Heerlijk dat we eindelijk competitief zijn en meedoen. De auto is goed. Echt een enorme sprong vooruit en dat biedt perspectief na zo'n belabberd jaar. Er komen nog updates en vorig jaren kregen we die niet. We worden dus nog beter." Magnussen wil niet te vroeg juichen. "Ik heb het eerder meegemaakt in F1: podium in de eerste race (met McLaren in 2014, red.) en daarna het hele jaar niet meer. Dus ik ga niet denken dat dit gewoon wordt", nuanceert de Deen. Hopen op tumultueus raceweekend "Natuurlijk droom ik wel van races waarin heel veel coureurs problemen krijgen of fouten maken. Als anderen het laten liggen, kunnen wij misschien toeslaan. En dan is zelfs een podium mogelijk met deze auto." "We moeten zorgen dat we in staat zijn kruimels te pakken als anderen het laten liggen", legt Schumacher uit. "We hebben nog 22 kansen op een podium en dat kan best als we een keer een tumultueus raceweekend krijgen." "Normaal gesproken zijn de drie topteams niet te pakken", tempert Magnussen de verwachtingen. "Maar als wij achter Ferrari, Red Bull Racing en Mercedes staan, ben je de eerste die kan profiteren als zij hun zaken een keer niet voor elkaar hebben. Daar moeten we het van hebben: een geluksdag. Dat alles goed valt."