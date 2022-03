Prins William steunt republikeinse wens Cariben tijdens ongemakkelijke reis

De Britse prins William steunt landen die geen onderdeel meer willen zijn van het Gemenebest en een republiek willen worden. Dat heeft de prins gezegd tijdens een achtdaagse reis door de Cariben, die volgens Britse media overschaduwd wordt door pr-blunders van het koninklijk paar en protesten rond het slavernijverleden van het Verenigd Koninkrijk. "Nu Jamaica dit jaar zestig jaar onafhankelijkheid viert en Belize vorig jaar veertig jaar onafhankelijkheid herdacht, wil ik zeggen dat we jullie eigen beslissingen over je toekomst steunen en respecteren. Relaties evolueren. Vriendschap duurt voort", zei prins William vandaag in Nassau, de hoofdstad van de Bahama's. Prins William sprak tijdens een diner op de Bahama's:

Prins William: 'Respect voor zelfbeschikking' - NOS

Premier Andrew Holness van Jamaica zei eerder deze week tegen het paar dat het eiland een republiek wil worden. "Jamaica is een vrij en liberaal land en de mensen zijn zeer uitgesproken. Ik weet zeker dat u dat allemaal gisteren heeft gezien." "Mijn grootouders komen voort uit generaties van tot slaaf gemaakten", verwoordt Velma McClymont, schrijver en historicus, de drang naar onafhankelijkheid tegen The Guardian. "Maar ze stierven in de overtuiging dat Jamaica volledig onafhankelijk was. Zestig jaar later is het nog steeds een verlengstuk van het Britse rijk. Een niet op zichzelf staand land." 'Toondove blunder' Prins William en zijn vrouw Kate Middleton maken de achtdaagse reis ter gelegenheid van het 70-jarige jubileum van koningin Elizabeth op de troon. Maar de roep om afscheiding van het Gemenebest, herstelbetalingen en excuses voor het slavernijverleden trekken vooral de aandacht. Op meerdere plekken werd gedemonstreerd en de regeringscommissie op de Bahama's drong er bij het koningshuis op aan om "volledige en formele verontschuldigingen aan te bieden voor hun misdaden tegen de menselijkheid". De prins zei eerder deze week in Jamaica wel dat hij de rol van zijn land in het slavernijverleden "betreurt". Britse media spreken daarnaast over pr-blunders die de reis van de prins en zijn echtgenote overschaduwen. Zo werd het paar gefotografeerd terwijl ze handen schudden met Jamaicaanse kinderen die achter een hek moeten staan. De Britse krant The Daily Mirror spreekt van "toondove blunder" die deed denken aan koloniale tijden.

William en Kate bij een bezoek aan Trench Town - Reuters

Wat hadden William en Kate beter kunnen doen? Volgens Trevor Burnard, directeur van het instituut van Slavernij en Emancipatie van de universiteit van Hull had het paar naast het aanbieden van excuses naar herdenkingsplaatsen kunnen gaan die verband houden met de slavernij, zoals de haven in Kingston, de hoofdstad van Jamaica. "Ze moeten erkennen dat leden van de koninklijke familie, van Karel II tot Willem IV, zich met slavernij en slavenhandel bezig hielden en die handel ook steunden, en dat dit tot hun verleden behoort", zegt hij tegen The Guardian. Prins William en Kate sluiten hun reis vandaag op de Bahama's af.