Beachduo's Stam/Schoon en Brouwer/Meeuwsen naar kwartfinales op sterk bezet toernooi

Afgelopen zomer verloor het Nederlandse duo in de olympische achtste finale van de Noren.

Brouwer en Meeuwsen bleven ook in de laatste poulewedstrijd ongeslagen en plaatsten zich als groepswinnaar voor de kwartfinales. Donderdag verrasten de ervaren Nederlanders nog door de Noorse door olympisch kampioenen Anders Mol en Christian Sørum te verslaan.

Van de drie Nederlandse teams in het hoofdtoernooi wisten alleen Stefan Boermans en Yorick de Groot, die afgelopen zomer nog verrassend EK-zilver wonnen, zich niet bij de laatste acht te scharen. Het duo won twee van de drie wedstrijden, maar eindigde als derde in de poule.

De Nederlandse beachvolleybalduo's Alexander Brouwer/Robert Meeuwsen en Katja Stam/Raïsa Schoon hebben zich in het Mexicaanse Rosarito geplaatst voor de kwartfinales van het eerste, sterk bezette Elite 16-toernooi van het seizoen.

Zowel de Nederlandse vrouwen (19.30 uur) als de mannen (23.00 uur) treffen zaterdagavond in de kwartfinales een Braziliaans duo.

Schoon en Stam, die zich via het kwalificatietoernooi hadden geplaatst voor de hoofdfase, verloren hun laatste groepsduel van de Canadese regerend wereldkampioen Pavan/Melissa. Omdat de Nederlandse winnaars van EK-zilver de eerste twee groepswedstrijden hadden gewonnen, waren ze al zeker van een plek bij de laatste acht.

Nieuw toernooi

Het Elite 16-toernooi is nieuw op de beachvolleybalkalender en maakt deel uit van de nieuwe opzet van de FIBV Beach Pro Tour. In de nieuwe opzet zijn er drie niveaus, waarbij de Elite 16 de hoogste is.

Aan het Elite 16-toernooi doen de zestien beste teams van de wereld mee. De mannen- en vrouwenteams strijden om hun plek in de groep te behouden. De competitie wordt gehouden in vier poules van elk vier teams en wordt vervolgd door de knock-outfase, waar de twee Nederlandse teams zich nu voor hebben geplaatst.