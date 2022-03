Neppistool leidt tot grote inzet politie bij ziekenhuis Tilburg

Vier jongens met een wapen hebben gisteravond voor tumult gezorgd bij het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg.

De politie nam het zekere voor het onzekere en rukte uit met verschillende eenheden. Agenten in kogelwerende vesten benaderden het viertal van verschillende kanten met getrokken wapens, meldt Omroep Brabant. Toen de jongens zich overgaven, werd duidelijk dat het om een neppistool ging. Ze zijn opgepakt.

De beveiliging van het ziekenhuis trok rond 17.40 uur aan de bel. Op de camera bij de ingang was te zien dat een paar jongens aan het rommelen waren met een koffer. Volgens de beveiliging zat in die koffer een vuurwapen "of iets wat daarop lijkt".

De politie nam de melding serieus en sloeg de jongens met een overmacht aan agenten in de boeien. Pas daarna bleek dat in de koffer een balletjespistool zat, een zogenaamde BB-gun. Dat is een wapen dat je op de kermis kunt winnen of dat in een zwaardere versie wordt gebruikt in de schietsport. In Nederland is het verboden een BB-gun op de openbare weg bij je te hebben.

Een fotodocu in en om het ziekenhuis

De vier jongens uit Houten, twee van 16 en twee van 17 jaar oud, zeiden dat ze het neppistool wilden gebruiken om een 'fotodocumentaire' te maken in en om het ziekenhuis. Na verhoor zijn ze naar huis gestuurd. Ze krijgen een oproep van Bureau Halt, dus de kans is groot dat een alternatieve straf wordt opgelegd.

Er zijn de afgelopen jaren meer incidenten geweest waarbij agenten hun pistool trekken omdat er een melding is van een vuurwapen dat later een nepwapen blijkt te zijn. Levensgevaarlijk, vindt de politie. "De agent staat op dat moment onder hoogspanning, één verkeerde beweging en hij of zij kan niet anders dan te schieten voor zijn of haar veiligheid en die van de omgeving", laat de politie weten.