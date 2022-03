Eriksen terug in Amsterdam: 'Met Christian erbij, zijn we beter'

"Hij zal waarschijnlijk speeltijd krijgen, maar begint niet in de basis", zegt Hjulmand over de middenvelder. Eriksen kreeg in aanloop naar de oefencampagne te maken met een coronabesmetting, miste meerdere trainingen en is volgens de bondscoach daardoor niet in staat om te starten.

Eriksen zakte tijdens het EK in elkaar en werd op het veld gereanimeerd. Hij voetbalt tegenwoordig met een defibrillator en speelt bij Brentford in de Premier League.

"Het is een groot moment. Het gaat verder dan alleen voetbal..." Aan het woord is de Deense bondscoach Kasper Hjulmand, die voorafgaand aan de oefeninterland met het Nederlands elftal verklapt dat Christian Eriksen zijn rentree gaat maken in het Deense nationale elftal na zijn hartstilstand.

Dat Eriksen uitgerekend in Amsterdam zijn rentree maakt in Deense voetbalelftal is bijzonder. Niet alleen speelde hij lange tijd bij Ajax. Hij revalideerde afgelopen jaar lange tijd in de hoofdstad. Naast het Olympisch Stadion werkte de Deense middenvelder lange tijd met de Nederlandse fysio Wouter van Doorn aan zijn herstel.

Lovende woorden

"Met Christian erbij, zijn we beter", zegt verdediger Jannik Vestergaard. "Ik ken hem al 15 jaar, de helft van mijn leven. Hij is groot onderdeel van de Deense voetbalgeschiedenis en van onze ontwikkeling in de laatste jaren. Ik weet dat spelen voor Denemarken alles is voor hem. Op het veld is hij belangrijk, maar het voelt enorm goed om hem gewoon in de buurt te hebben."

"Hij is waarschijnlijk de beste voetballer die Denemarken de laatste tien jaar heeft gehad. Het is de volgende stap voor Christian om zijn rentree te maken in het Deense elftal", aldus Hjulmand.