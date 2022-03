Op weg naar het WK: Oranje speelt de Blues in remake van 2014

Van Gaal onthult systeem voor duel met Denen: 'Het wordt 1-3-4-1-2' - NOS

Centraal achterin heeft Van Gaal, als iedereen fit is (nu niet), een luxeprobleem. Aanvoerder Virgil van Dijk is een zekerheid en aangezien de bondscoach al liet doorschemeren links in het centrum een linkspoot te willen (Daley Blind of Nathan Aké) blijft er één vacature over. Stefan de Vrij, Jurriën Timber en Matthijs de Ligt dingen naar die rol. De vleugels zijn minder bezet. Denzel Dumfries heerst aan de rechterkant, maar van Hans Hateboer, Jeremie Frimpong (nu afwezig), Tyrell Malacia en Owen Wijndal ligt de wereld nog niet wakker. Al kent ook Daley Blind die plek goed en een konijn uit de hoge hoed is op die flank eveneens goed mogelijk, zoals Dirk Kuijt in 2014. De keeper voor zaterdag vulde Van Gaal zelf al in: "Mark Flekken is uitstekend geschikt om met een driemansverdediging op te bouwen." 'Pet af voor Tuchel' Chelsea dient als voorbeeld. Oranje moet de Blues gaan spelen. Vol bewondering had Van Gaal vorig jaar gekeken naar de manier waarop Thomas Tuchel vanaf januari voor een ommekeer zorgde in Londen. Met een ander systeem dan zijn voorganger Frank Lampard: van 4-3-3 naar 3-4-3.

Thomas Tuchel tijdens de finale van de Champions League - AFP

Kijkend naar het Chelsea van vorig jaar zien we drie centrale verdedigers, twee spelers die de flanken bestrijken, twee centrale middenvelders en drie aanvallers, waarvan doorgaans één centrale spits en twee erachter. Met de flexibiliteit om in een wedstrijd andere accenten te leggen. Tuchel bracht defensieve zekerheid en resultaten terug op Stamford Bridge. De Duitse trainer wees de Blues de weg omhoog in de Premier League en naar winst van de Champions League, de Europese Supercup en het WK voor clubs. Van Gaal is fan. "Verdedigend? Helemaal niet!", zei de bondscoach in september. "Met 5-3-2 of 5-2-3 kun je ongelooflijk goed aanvallen. Chelsea laat het iedere keer zien. Ik neemt mijn petje af voor meneer Tuchel."

Dat was ook Van Gaals ergernis van 2014. Negatieve recensies. Dat zijn systeem defensief werd genoemd en niet in lijn met de Hollandse School. Dat lag volgens hem ook aan de benaming 5-3-2. Dat klinkt defensief. Nu pakt de bondscoach de promotie van zijn systeem anders aan. Omgekeerde driehoek Tegen Denemarken wordt het 3-4-1-2 en ook 3-4-2-1 is nog mogelijk. Of inclusief de doelman met een 1 ervoor, zoals hij het zelf omschrijft. Twee varianten op het 3-4-3. Daarvoor pakte Van Gaal maandag ook de flesjes erbij om de omgekeerde driehoek bij de variant met twee spitsen en een nummer 10 erachter uit te leggen. Zie hieronder hoe Louis van Gaal maandag op de persconferentie de omgekeerde driehoek uitlegt:

Van Gaal legt omgekeerde driehoek uit - NOS

De omgekeerde driehoek waarvoor Van Gaal kiest tegen Denemarken is niet zoals Chelsea het vorig seizoen deed. Onder Tuchel speelden de Blues meestal met één centrale spits, vaak Kai Havertz, en twee aanvallers erachter of eromheen. Memphis Depay is als enige aanvaller zeker van een plek in Oranje. Voor de plek naast de man van 38 goals in Oranje zijn onder anderen Steven Bergwijn, Arnaut Danjuma, Noa Lang en Donyell Malen kandidaat. Als nummer 10 wil Van Gaal graag een passer, Steven Berghuis bijvoorbeeld. Van Gaal ziet in Koopmeiners zichzelf Teun Koopmeiners kan daar ook spelen, zoals hij bij Atalanta regelmatig een aanvallende rol vervult, maar de ex-AZ'er richt zich vooralsnog op de plek naast Frenkie de Jong op het middenveld. Kijk hieronder wat Teun Koopmeiners vertelde over zijn kansen op een basisplaats:

Koopmeiners ruikt zijn kans: 'Helpt mee dat ik in dit systeem bij de club speel' - NOS

Twee weken terug kreeg Van Gaal bij OnsOranje van een fan de vraag op welke huidige international hij als voetballer het meest leek. "Als ik een vergelijking moet maken, lijk ik het meest op Teun", zei de oud-speler van Ajax (tweede team), Antwerp, Telstar, Sparta en AZ. "Ik was zogenaamd een verdedigende middenvelder, maar dat was ik niet", ging Van Gaal verder. "Ik was aanvallend met heel veel inzicht en overzicht. Teun heeft ook inzicht, overzicht en een goede traptechniek. Hij slaat vaak een station over." Met Koopmeiners kan Van Gaal een beetje van zichzelf opstellen. Die kans zal regisseur Van Gaal vermoedelijk niet laten liggen op weg naar het WK. Als het hem verder helpt om de remake beter te maken dan het origineel.